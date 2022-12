Global X ETFs lança estudo Charting Disruption sobre perspectivas 2023 e futuro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 23 de dezembro de 2022.

A Global X ETFs, gestora americana de ETFs temáticos, anuncia o lançamento do “Charting Disruption 2023”, sua segunda pesquisa anual que busca ajudar seus leitores a navegar pelo atual cenário de mudanças aceleradas.

O Charting Disrpution 2023 consiste em 17 capítulos, incluindo um esclarecedor conjunto de dados e análises, acompanhado tanto por prognósticos como previsões. Através do Charting Disruption 2023, a Global X alavancou a expertise e as pesquisas minuciosas de seus contribuidores para melhor antecipar as mudanças críticas que podem vir por aí.

Pedro Paladrani, Diretor de Research da Global X, comentou “Estou muito orgulhoso em compartilhar o Charting Disruption 2023 com o mundo. As mudanças estão se acelerando ao nosso redor, e este relatório interativo oferece um roteiro para aqueles que estão buscando explorar mudanças disruptivas que podem vir pela frente – tanto do ano que vem, como mais adiante”.

“O Charting Disruption 2023 apresenta um guia de tendências, tecnologias e ideias transformadoras do mundo, e um olhar do que pode vir no futuro”, conclui Paladrani.

A seguir uma prévia de algumas das principais conclusões:

Sequenciamento de genoma e Diagnóstico: Espera-se que a indústria de sequenciamento de genomas alcance 15 bilhões de dólares de receita até 2030, abrindo portas para uma ampla variedade de segmentos no mercado de saúde que dependem da tecnologia e liderando melhoras na detecção de doenças em estágios iniciais.

Terapêutica: O futuro da medicina oferece um tratamento mais sútil e uma abordagem mais personalizada para tratamento de doenças. As vendas de medicamentos de próxima-geração podem potencialmente alcançar 18% dos 1.35 trilhões de dólares do mercado farmacêutico em 2030, em comparação com os 3% do mercado de 856 bilhões de 2022.

Telemedicina e Saúde Digital: O aumento da utilização do mundo digital está impulsionando a adoção da telemedicina. No estágio de seu pleno desenvolvimento, a expectativa é que 1 a cada 3 pacientes façam atendimentos virtuais.

Mudanças Climáticas: Os setores de energia eólica e solar estão previstos para, em conjunto, serem responsáveis por adicionar 87.5% à nova capacidade de geração de energia elétrica entre 2022 e 2032.

Mobilidade: Veículos Elétricos (VEs), incluindo veículo elétrico a bateria (BVEs), e veículo híbrido plugável (PHVEs), estão previstos para alcançar vendas anuais de 63.1 milhões de unidades até 2035, bem acima da projeção de 10.1 milhões de unidades em 2022.

Materiais Disruptivos: A receita com mineração de materiais disruptivos pode aumentar em até cinco vezes, chegando a 250 bilhões de dólares até 2040, enquanto a receita com mineração de carvão deve cair até 59% no mesmo período.

Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA: Cerca de 83% da população dos EUA está concentrada em áreas urbanas, um crescimento de cerca de 70% nas últimas seis décadas, exacerbando a necessidade de melhorias na infraestrutura, especialmente nos centros populacionais.

Descarbonização Global: É esperado que demandas por conformidades e o mercado voluntário de carbono cresçam significativamente através de empresas comprometidas em atingir metas de zero emissão de carbono, e espera-se, também, que os preços destes mercados aumentem com o crescimento da demanda.

Big Data & SaaS: Mais de 180 zeta-bytes de dados serão processados no mundo todo até 2025 – quase 3x do que em 2020. Portanto, devemos ver um aumento no consumo de softwares utilizados em nuvens, devido às dificuldades das empresas em armazenar, processar e tratar seus dados.

Futuro do Comércio: As receitas do mercado global de e-commerce devem superar 10 trilhões de dólares até o final da década, sendo responsável por quase um terço dos gastos no varejo.

Metaverso & Experiências Digitais: Até 2030, é esperado que 88% da população global (acima de seis anos de idade) esteja conectado digitalmente, e em menos de 5 anos quase 4.4 bilhões de pessoas no mundo terão conexão 5G.

Robótica: As vendas de robôs de serviços, como aqueles usados para entregas ou para a saúde, serão maiores do que a robotização industrial, servindo como um catalizador para a quebra de paradigma em 2023.

Inteligência Artificial: É esperado que o mercado de placas de vídeos (GPU) cresça 10 vezes, aumentando de 25 bilhões de dólares em 2020 para 247 bilhões em 2028.

Conectividade: Até 2030, a adoção da Internet das Coisas (IoT em inglês) pode gerar 12.6 trilhões de dólares em valor econômico, quase 8 vezes maior do que 2020. Espera-se que este movimento continue crescendo, em muitos casos acelerados por mudanças no comportamento de consumo.

Futuro do Dinheiro: Pesquisas apontaram que 3 a cada 4 americanos, incluindo a grande maioria dos millenials e geração Z participantes, preferem bancos digitais.

Blockchain: O crescimento de contratos inteligentes na Blockchain está catalisando o desenvolvimento de novas tecnologias de software (stack) que auxiliam os usuários com ferramentas para aproveitar o potencial amplo dessas plataformas de computação. Estes protocolos e aplicativos compõem a infraestrutura de software para uma web

Web3: Enquanto as inovações das tecnologias de hardwares e softwares (stack) da Web3 aceleram, há evidências que sugerem o início de uma avaliação positiva e contínua entre o desenvolvimento de aplicativos, adoção de usuários, e investimentos.

O “Charting Disruption 2023 utiliza os recursos incomparáveis ​​de pesquisas da Global X em sua máxima extensão. É nossa responsabilidade fornecer as ferramentas aos clientes e investidores em todo o mundo para entender e capitalizar as poderosas tendências que moldam a economia global”, disse Luis Berruga, CEO da Global X ETFs. “Estamos entusiasmados em poder compartilhar este relatório que abrange uma ampla variedade de tópicos inovadores, que é o resultado de muitos meses de pesquisas e análises profundas.”

O Charting Disruption 2023 foi produzido em parceria com o Wall Street Journal Custom Content.

A Global X ETFs foi fundada nos Estados Unidos em 2008 e iniciou suas operações no Brasil em abril de 2022. Apresenta mais de 100 estratégias de ETF e cerca de US$ 40 bilhões de ativos sob gestão. A Global X é uma empresa membro do Mirae Asset Financial Group com mais de U$$480 bilhões em ativos sob gestão em todo o mundo.