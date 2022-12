Serviços baseados em nuvem preveem alta na procura em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de dezembro de 2022.

Com a chegada do novo ano, o Gartner Group, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, publicou um estudo com as principais tendências tecnológicas estratégicas para 2023. Segundo o relatório, o serviço baseado em nuvem é uma entre as 10 soluções que ganharão destaque no próximo ano.

O Gartner levou em consideração três pilares importantes para a construção das tendências tecnológicas: otimização, dimensão e pioneirismo. Esses temas também possuem relação com as regulamentações ambientais, sociais e de governança (ESG).

Além disso, a pesquisa prevê que até 2027, mais de 50% das organizações passarão a utilizar plataformas em nuvem, visando aumentar a entrada de novos negócios. Com esses dados, as empresas que fornecem esse tipo de serviço veem com bons olhos o aumento da procura a partir de 2023.

Para Thiago Silva, Diretor de Operações da IUNGO, operadora de telefonia fixa que atua no mercado de PABX em Nuvem, essa projeção já era esperada. “É um fato, nós do mercado de tecnologia sabemos que existe sempre uma parcela que é resistente a inovação tecnológica, mas não vejo como essa mudança tardar mais”, ressalta.

Segundo o Diretor, a telefonia em nuvem também ganhará mais visibilidade por parte das empresas que procuram migrar o telefone comum para o virtual. “Graças ao avanço dos sistemas de banda larga em fibra, a telefonia em nuvem já está consolidada e a chegada do 5G é um complemento dessa consolidação. Com isso, as pessoas que migrarem a telefonia de suas empresas passarão a ter nos seus smartphones o número empresarial fixo e o pessoal móvel em um único equipamento”, conclui.

Cabe destacar que a sustentabilidade também entrou na lista de tendências tecnológicas de 2023, uma vez que se torna essencial as organizações investirem em novas tecnologias, mas que também visem estratégias que causem menos danos ao meio ambiente.

Para saber mais, acessar: https://www.iungo.cloud/