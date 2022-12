Setor de games está em constante crescimento no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 23 de dezembro de 2022.

O setor de games no Brasil está em constante evolução e seu crescimento gira em torno de 152% somente no ano de 2022, de acordo com a pesquisa Abragames. Os jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho têm encontrado nesta indústria uma nova oportunidade de emprego adequada para o perfil. Essa área, além de apresentar uma proposta profissional diferenciada, marca seu lugar também na área financeira: a estimativa de faturamento para 2023, segundo a NewZoo, é de US$ 200 bilhões no mundo inteiro.

O universo dos esportes eletrônicos, ou eSports, têm chamado atenção por conta dos altos índices apresentados nos últimos anos. Segundo informações da última Pesquisa Game Brasil (PGB), o público de jogos eletrônicos é de 74,5% no país. O isolamento social durante a pandemia gerou um crescimento dessa área e, ainda segundo os dados da PGB, no ano de 2021, 75,8% dos gamers no Brasil confirmaram ter iniciado a jogar durante esse período.

Esse crescimento pontual da indústria de eSports é mencionado também pela Newzoo que atesta, em seu último estudo, um faturamento de cerca de US$ 175,8 bilhões em todo o mundo no ano de 2021.

Para Rogério Félix, diretor acadêmico da formação de desenvolvimento de games da escola ZION, este é um mercado que está em constante ascensão. “Mesmo com a pandemia, que foi um momento de muitas incertezas, o setor conseguiu se desenvolver em um panorama muito positivo em todo o mundo”, comenta.

Com o aumento da demanda surge, naturalmente, uma necessidade de mercado por profissionais capacitados ou em treinamento. “É normal os jovens iniciarem nos games jogando e ter o interesse em saber como tudo funciona vem naturalmente com o tempo. É interessante, nas capacitações acadêmicas e escolares, os alunos viverem na prática tudo o que criam”, explica Félix.

Projetar, desenvolver e implantar jogos para os aparelhos móveis, internet, consoles e computadores é um diferencial que torna o profissional completo para a indústria gamer – e esse sonho de trabalhar com o que ama tem atingido muitos jovens atualmente. Para o diretor acadêmico, “É fundamental para quem tem o desejo de ser um desenvolvedor completo, saber investir seu tempo nas especializações”.

E o crescente desenvolvimento da indústria de jogos – que ocorreu principalmente no período de isolamento social, faz despertar o interesse da nova geração em buscar oportunidades em áreas inovadoras como a de desenvolvimento de games. Essas novas profissões utilizam a tecnologia para soluções de problemas reais e virtuais, e inclusive, aplicam as técnicas em 3D, ensinadas nos cursos de capacitação, nas áreas como medicina e engenharia.”Essa é a consequência positiva deles já terem nascido em um mundo totalmente digital, buscar na tecnologia as soluções para os problemas vividos tanto dentro quanto fora do mundo virtual”, completa Rogério Félix.