Fluid Feeder produz lavadores de gás para cervejaria

* Por: DINO - 28 de dezembro de 2022.

A empresa da área de equipamentos e serviços para tratamento de água e efluentes, certificada pelo ISO 9001:2015, Fluid Feeder, foi contratada para a fabricação de Lavadores de Gás Amônia para duas plantas das fábricas da cervejaria Heineken.

O contrato foi realizado pela OCS Instalações Industriais – a qual é contratada da cervejaria – para produção inicial de cinco peças. Um equipamento seguiu para a planta da cervejaria de Igarassu, em Pernambuco, enquanto o outro para a fábrica de Benevides, no Pará.

Produzido na fábrica da Fluid Feeder, em São Paulo, o Lavador de Gás Amônia tem o objetivo de proteger as instalações das indústrias, minimizando prejuízos financeiros, ambientais e de saúde. Muito utilizado durante o processo de refrigeração, o gás amônia é altamente corrosivo quando exposto à umidade e extremamente prejudicial quando emitido na atmosfera.

De acordo com Francisco Oliver, diretor e engenheiro técnico da Fluid Feeder, além de prevenir estragos na empresa, a peça “tem a finalidade de proteger as pessoas que trabalham na indústria, assim como visitantes e todos que possam circular pela fábrica, além de proteger o meio ambiente”, ressalta.

O diretor explica ainda que, nos dias atuais, as indústrias querem estar mais inseridas no conceito de sustentabilidade, e a Heineken se propõe a seguir rigorosamente as políticas de responsabilidade social, por isso, atribui ser “imprescindível a retenção da emissão do gás amônia na atmosfera” – observa – contribuindo com a preservação ambiental.