Campanha faz sorteio para angariar verba ao Hospital de Amor

* Por: DINO - 29 de dezembro de 2022.

A campanha Corrente de Amor tem como objetivo angariar fundos ao Hospital de Amor, que promove mais de 1 milhão de atendimentos anuais totalmente gratuitos para pacientes de todo Brasil. Isso porque a entidade, especializada no tratamento, diagnóstico e prevenção de câncer, depende de doações para manter seu funcionamento. Por isso, campanhas diversas são realizadas ao longo do ano, visando amenizar o déficit mensal do HA que em 2021 chegou a R$ 44 milhões.

Para motivar e envolver cada vez mais doadores, a campanha Corrente de Amor teve início em maio de 2020 e já foi responsável por angariar mais de R$ 6 milhões para o hospital. A cada ciclo da campanha os doadores concorrem ao sorteio de prêmios.

“A campanha Corrente de Amor tem papel importante na manutenção da rede de atendimentos gratuitos do Hospital de Amor”, explica Larissa Mello, coordenadora de Campanhas do Hospital de Amor.

A última fase da campanha Corrente de Amor no ano de 2022, começou dia 29 de outubro e sorteará um veículo zero quilômetro no dia 31 de janeiro. A cada doação em um dos canais da campanha, o doador recebe um número da sorte para participar do sorteio.

“Partimos de um valor bem acessível, porque toda e qualquer quantia é importante para o Hospital de Amor. Assim, também é possível viabilizar que mais pessoas possam ter a oportunidade de concorrer a um grande prêmio”, continua Mello.

Doações

A coordenadora da campanha explica que é possível doar e ganhar o número da sorte para concorrer ao sorteio do prêmio em canais on-line e também presenciais.

O participante pode optar pela doação on-line via aplicativo da campanha “H App do Bem” ou pelo Internet Banking da CAIXA. Já pessoalmente, as doações podem ser realizadas nas Casas Lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e, terminais de autoatendimento das agências CAIXA, nas agências dos Correios de todo o País, diretamente com os atendentes e nas lojas da Rede Savegnago Supermercados.





Mais informações pelo site: https://happdobem.com.br/; https://hospitaldeamor.com.br/