NuriFlex concluiu com sucesso a 2a rodada de vendas de tokens $NBLU e sente o prazer de anunciar um “Concurso Mundial de Vídeo NuriTopia”

29 de dezembro de 2022.

NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca, “NuriFlex“) anunciou que concluiu com sucesso a 2a rodada de vendas de tokens enquanto continua seu esforço para formar uma grande comunidade de membros ativos. Cerca de 100.000 pessoas se uniramàcomunidade até o momento.

Com a conclusão bem-sucedida da 2a rodada de vendas e intenso apoio de seus membros da comunidade, a NuriFlex sente o prazer de anunciar um “Concurso Mundial de Vídeo NuriTopia”, que deverá ocorrer até o fim de abril de 2023, e estará aberto a todos os inscritos no NuriTopia. Cada competidor poderá participar em 5 temas diferentes do concurso, incluindo melhor dançarino, melhor cantor e muito mais. Haverá diversas rodadas de votação para determinar os 3 vencedores finais. Os vencedores serão votados pelos membros da comunidade e pela equipe, sendo que os vencedores de cada tema irão receber:

1 o prêmio: US$ 10.000 em $NBLUs,

prêmio: US$ 10.000 em $NBLUs, 2 o prêmio: US$ 5.000 em $NBLUs,

prêmio: US$ 5.000 em $NBLUs, 3o prêmio: US$ 3.000 em $NBLUs,

Para mais informação sobre como participar do Concurso Mundial de Vídeo NuriTopia, acesse www.nuritopia.io.

Sobre a NuriFlex Holdings Inc.

Localizada em Vancouver, BC, Canadá, a NuriFlex Holdings Inc. (www.nuri.ca) é uma empresa matriz do NuriFlex Group, incluindo a NuriFlex Inc. (EUA) (www.nuriflex.com), NuriFlex Co., Ltd. (Coreia do Sul) (www.nuriflex.co.kr), NuriVoice Co., Ltd. (Coreia do Sul) (www.nurivoice.com), NuriVista Co., Ltd. (Coreia do Sul) (www.nurivista.com), NuriBill Co., Ltd. (Coreia do Sul) (www.nuribill.com), MediHub Co., Ltd. (Coreia do Sul) (www.medihub.kr) e muito mais. O NuriFlex Group oferece soluções como plataforma metaverso, pagamento digital, AMI & plataforma de energia, VoIP & plataforma de comunicação e plataforma de consultoria médica.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005100/pt/

Contato:

NuriFlex Holdings Inc.

[email protected]



www.nuri.ca

Fonte: BUSINESS WIRE