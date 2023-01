Especialista revela mitos e verdades sobre a endometriose

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de janeiro de 2023.

A endometriose é uma doença crônica que ocorre quando o endométrio, tecido que cresce apenas no útero, passa a alcançar outras regiões do corpo, como os ovários, as trompas e até mesmo outros órgãos, como o intestino e a bexiga. Segundo a Associação Brasileira de Endometriose (SBE), 8 milhões de mulheres, o que corresponde a 10% da população feminina no país, têm endometriose, mas nem todas elas sabem disso, principalmente por causa da dificuldade para confirmar o diagnóstico da doença ao longo da vida.

Ainda existem muitos mal-entendidos e dúvidas que cercam essa condição. Por isso, o dr. Thiago Borges, ginecologista e cirurgião que atende no Serviço de Endometriose do Hospital São Lucas Copacabana, da Dasa, desvenda os cinco principais mitos e verdades sobre a doença.

Não é possível prevenir a endometriose?

Verdade. Mesmo que não seja possível identificar o que causa a endometriose e como preveni-la ao longo da vida, alguns hábitos de saúde, como priorizar uma boa alimentação, manter a prática regular de exercícios, ter um dia a dia menos estressante e prezar por boas noites de sono, ajudam a reduzir as chances de desenvolver a condição.

A endometriose pode causar infertilidade?

Verdade. Até 40% das pacientes podem apresentar infertilidade conjugal como causa da endometriose. Porém, apesar de esse ser um dos principais sintomas da doença, a endometriose apenas dificulta o processo de fecundação e, consequentemente, o desenvolvimento da gravidez, normalmente em casos mais avançados da doença.

Uma paciente pode levar anos para ser diagnosticada com endometriose?

Verdade. Segundo o dr. Thiago, alguns dos sintomas da endometriose também são observados em outras doenças do aparelho reprodutor feminino, como dores intensas durante o ato sexual com penetração, cólicas fortes nos dias de menstruação e incômodo ao urinar ou evacuar. Por isso, o médico que acompanha a paciente pode levar um tempo considerável para confirmar o diagnóstico de endometriose, já que é preciso avaliar a reincidência dos sintomas ao longo dos meses. Foi avaliado que, no Brasil, o diagnóstico pode levar até 10 anos para ser confirmado.

Quem tem caso de endometriose na família vai desenvolver a doença?

Mito. Apesar de mulheres que têm casos da doença na família terem mais chances de desenvolver a endometriose, isso não é uma regra e pode nunca acontecer. Outros fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento da doença é não ter filhos, começar a menstruar cedo (antes dos 12 anos), ter anormalidades no útero e ciclos menstruais longos.

Não existe cura para a endometriose?

Verdade. Ainda não foi descoberta a cura para a endometriose, mas, atualmente, existem diversos tipos de tratamento que podem ser considerados para aliviar os sintomas no dia a dia da paciente, como mudanças na alimentação e utilização de hormônios bloqueadores da menstruação. Segundo o dr. Thiago, a cirurgia tem o seu papel quando a paciente com endometriose não obteve melhora com outros tipos de tratamento ou quando as lesões causadas pela doença oferecem risco para a saúde da mulher. Nesse cenário, destaca-se a cirurgia robótica, que traz o que há de mais moderno em técnica cirúrgica para as pacientes.