Investimento em economia de tecnologia própria gera resultado inédito no Brasil

* Por: DINO - 2 de janeiro de 2023.

As empresas de credenciamento estão elevando os resultados do setor com o grande uso de cartões para as compras, sejam online ou físicas. Dados divulgados pelo CardMonitor apontam que, apenas no 3º TRI de 2022, o mercado faturou 826,3 bilhões de reais, superando em 19,4% o mesmo período do ano passado. Neste cenário, a Granito Pagamentos, adquirente do BMG e Inter, divulgou em seu balanço mais recente que, em comparação com o ano anterior, a empresa obteve um expressivo crescimento de 181% – referente ao recorte do penúltimo TRI.

O resultado foi impulsionado em sua maioria como consequência dos principais posicionamentos da marca. Entre eles estão a preocupação com o atendimento do pequeno e médio estabelecimento comercial através de time específico, e desenvolvimento de resoluções com tecnologia brasileira – como foi o caso de produções da Granito que encurtaram a jornada do consumidor em praças de pedágio.

A empresa, com foco em meios de pagamento, espera fechar o ano com um crescimento de 2,8 vezes o seu faturamento próximo a 16,5 bilhões de reais processados e, para 2023, as expectativas são de continuar se posicionando acima da média de mercado, além de se manter alinhada com as novidades do setor, que incluem TAP ON PHONE, TELEMEDICINA e ERP. Atualmente a marca, que é conhecida por maquininhas com tarifas proporcionais – sem o custo adicional de importar tecnologia, também apresenta aplicativos e atualizações para meios de pagamento digitais.

Desde 2015 no mercado, hoje são cerca de 1.200 colaboradores, presentes em todos os estados brasileiros, sendo fruto do objetivo e expectativa de assistir novos empreendedores com vontade de crescer sustentavelmente.