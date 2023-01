Oncoclínicas e Porto criam joint venture para oncologia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de janeiro de 2023.

A Oncoclínicas e a Porto Serviços firmaram um acordo para a criação de uma joint venture (JV) dedicada a oferecer serviços de cuidado oncológico integral às pessoas atendidas pela seguradora. O acordo prevê que a Oncoclínicas terá 60% e a Porto 40% da JV, dando ênfase na qualidade e na experiência de tratamento ao paciente oncológico.

O acordo entre as duas empresas tem como objetivo a elaboração de soluções integrais para o tratamento oncológico de longo prazo e a busca pela qualidade médica, resolutividade e custo-efetividade.

“Buscamos a Oncoclínicas para oferecer este serviço, pois possui capilaridade e tem investido muito em inovação, não só no tratamento como também na prevenção ao câncer”, afirma Sami Foguel, CEO da Porto Saúde.

O acordo para a formação da joint venture ainda deverá passar pela avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). No momento, nada muda para os clientes da Porto e da Oncoclínicas.

“A parceria veio da identificação da necessidade de ampliar a atuação no cuidado integral ao paciente oncológico, uma vez que é necessário acompanhá-los mais de perto por conta da condição médica delicada desses pacientes”, afirmou Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas.

A Oncoclínicas busca ampliar o acesso ao tratamento oncológico no Brasil, oferecendo cuidado integral e acolhimento focando em toda a jornada do tratamento oncológico e presente em 35 cidades do Brasil através de 131 unidades. A Oncoclínicas conta com mais de 2 mil profissionais médicos voltados ao cuidado oncológico e prestou mais de 458 mil tratamentos nos últimos 12 meses findos no terceiro trimestre de 2022.

A Porto Saúde é a vertical de seguro saúde, odontológico e saúde ocupacional da Porto. Com atuação em São Paulo e no Rio de Janeiro, a empresa está expandindo suas operações para o Distrito Federal e investindo na proximidade com os corretores. No terceiro trimestre de 2022, a Porto Saúde apresentou um crescimento de 44,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior, em razão do aumento de 50,6% nos prêmios de Saúde, com incremento de aproximadamente 100 mil vidas seguradas. No acumulado entre janeiro e setembro de 2022, as receitas subiram 42,8% (vs. 9M21).