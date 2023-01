Brasil é o 2º país que mais realiza cirurgias de mamoplastia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de janeiro de 2023.

A mamoplastia com prótese é um procedimento que utiliza um implante de silicone para transformar e modificar o formato das mamas. A cirurgia plástica possibilita tornar os seios mais harmoniosos e proporcionais, trabalhando no aumento da autoestima de muitas mulheres.

De acordo com a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), 319 mil próteses de silicone são implantadas anualmente no país. O Brasil é considerado o segundo país que mais faz mamoplastia, perdendo apenas para os Estados Unidos.

As próteses podem ter a finalidade terapêutica ou estética, sendo utilizadas para reconstruir a mama, aumentar o volume, corrigir as assimetrias e melhorar o contorno. O cirurgião plástico, Dr. Paulo Henrique Laia, explica como é o passo a passo do processo de implante de prótese de silicone, sendo necessário aplicar uma anestesia local com sedação.

“Primeiramente o médico aplica um sedativo para a paciente dormir. Então, ele aplica um anestésico que bloqueia as sensações apenas no local operado (as mamas). O cirurgião faz um corte na dobra abaixo do seio, por onde introduz a prótese de silicone”, conta.

Segundo Dr. Laia, após a incisão, o médico introduz a prótese. No entanto, ela pode ser posicionada em locais diferentes, de acordo com critérios estabelecidos pelo cirurgião antes do procedimento, se subglandular ou submuscular. “Finalmente, o médico sutura (costura a incisão). Dessa forma, ele fecha a abertura, deixando uma cicatriz mínima”, afirma.

Na maioria das mulheres, a marca tem entre 3 e 5 cm. Já o tempo médio de duração do procedimento varia entre 90 e 120 minutos”, prossegue, ressaltando que, neste caso, a paciente volta para casa no mesmo dia. “Em geral, não há necessidade de internação. Um curto período de observação é suficiente”, completa.

De acordo com o cirurgião, há uma restrição dos movimentos dos braços após o procedimento, portanto, a pessoa deverá aguardar em torno de 21 dias para voltar à rotina.

Além disso, o médico orienta que o paciente que deseja colocar prótese deve realizar os exames pré-operatórios, caso haja alguma restrição, é aconselhado não fazer a cirurgia naquele momento. “Se houver alteração em alguns dos exames, é necessário um laudo de liberação do profissional mastologista”, disse.

Cabe ressaltar que os procedimentos cirúrgicos estéticos têm crescido entre jovens de 13 a 18 anos. Somente nos últimos dez anos, de acordo com a SBCP, houve um aumento de 141% no número de intervenções entre a população brasileira desta faixa etária. Entre as cirurgias mais procuradas estão a rinoplastia, a lipoaspiração e os implantes de silicone.