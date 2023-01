Busca por procedimentos estéticos cresce no verão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de janeiro de 2023.

O verão está chegando e muitas pessoas querem aproveitar a estação mais quente do ano para realizar tratamentos estéticos com resultados rápidos. De acordo com a SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos no Brasil anualmente. Além disso, a pandemia ajudou a intensificar a busca pelos tratamentos faciais e corporais.

Uma pesquisa realizada pela SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) aponta que no primeiro trimestre deste ano, a procura por procedimentos estéticos cresceu 390% em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o levantamento, nos últimos anos o aumento da busca por procedimentos não cirúrgicos e reparadores superou o das operações estéticas.

De acordo com o cirurgião plástico, Dr. Luddi Oliveira, dos procedimentos mais realizados na área corporal, destacam-se os bioestimuladores de colágeno. “Temos também, como no caso dos glúteos, a aplicação de preenchedores à base de ácido hialurônico”, completa.

De acordo com Oliveira, “o abdome e os glúteos são as regiões do corpo que as pessoas que procuram por tratamentos estéticos nesta época do ano mais querem deixar em evidência”, diz.

O cirurgião plástico explica qual objetivo de cada tratamento. Na região do abdome, os procedimentos mais realizados são aqueles realizados a partir da utilização de equipamentos de ultrassom micro e macro focados, através dos quais a energia do ultrassom é usada para promover o estímulo de colágeno e tratar a gordura; a lipo enzimática; e o tratamento que utiliza a radiofrequência e o microagulhamento para gerar uma remodelação intensa da pele através do estímulo em diferentes profundidades. “Estes tratamentos, além de tratar a gordura, estimulam o colágeno e melhoram a flacidez”, salienta.

Oliveira descreve também quais são os procedimentos que, no campo da estética, podem ser utilizados para manter as nádegas mais firmes. “Nos glúteos, existem os bioestimuladores de colágeno para melhorar a sensação de firmeza e levantamento, melhora de estrias e celulites, além do ácido hialurônico”, esclarece.