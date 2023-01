Especialista revela 5 tendências para o e-commerce em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de janeiro de 2023.

A Estrela10, loja de departamentos virtual, acaba de divulgar um mapeamento com as principais tendências de tecnologia entre os e-commerces para 2023. Segundo especialistas da empresa, as principais inovações que devem nortear o mercado de comércio eletrônico são Inteligência Artificial, Realidade Aumentada, Metaverso e Recomendação Preditiva, entre outras.

Para Marcelo Dantas, CEO da empresa, essas inovações devem impulsionar as compras online no próximo ano.

“É preciso aproveitar o momento de novas exigências por parte dos consumidores para se diferenciar, afinal, inovações não param de surgir”, afirma Marcelo Dantas, CEO da Estrela10, loja virtual de departamentos.

O especialista listou cinco tendências e as descreveu abaixo:

1 – Mapeamento de personas dinamicamente

Uma das tecnologias que vão fazer a diferença para os e-commerces é a recomendação preditiva, que consiste em mapear possíveis clientes de forma dinâmica, por meio de técnicas que usam dados históricos e algoritmos estatísticos. “Isso melhora significativamente as estratégias de marketing. Afinal, com o uso de predições eficientes na análise de um grande volume de informações, é possível prever de modo mais fácil o comportamento e a reação dos consumidores, permitindo que o negócio alinhe as ações de marketing ao seu público”, informa o CEO da Estrela10.

2 – Vendas pelo WhatsApp

O WhatsApp representa hoje um potencial muito grande de vendas para os varejistas de todos os portes, segundo Dantas. São mais de 165 milhões de usuários no Brasil em 2022, sendo que o app está instalado em 99% dos celulares nacionais. Segundo o executivo, o contato via WhatsApp permite que muitos negócios iniciantes possam alcançar clientes e negociar vendas, sem o custo de criar um ecommerce ou manter uma equipe de atendimento.

3 – Inteligência Artificial

Os chatbots são aliados para solucionar a maioria das solicitações dos clientes sem a intervenção de um humano, uma vez que podem contar com a Inteligência Artificial como aliada. “Existem chatbots com e sem IA. Evidentemente, com ela, os chatbots podem se desenvolver muito, indo muito além de uma solução de atendimento e chegando até se tornar um diferencial de mercado”, explica o especialista. Para ele, esta já é uma tendência que vem sendo aplicada amplamente, mas que deve ganhar ainda mais popularidade em 2023.

4 – Experiências no multiverso

No campo das marcas, as possibilidades são exponenciais no multiverso. “É possível lançar mão de ferramentas mais tecnológicas como a realidade virtual e a aumentada. Elas tornam mais assertivas as demonstrações dos produtos, tornando as vendas online muito mais parecidas com o varejo físico, já que os clientes podem experimentar sensações”, afirma Dantas.

5 – Fulfillment

O fulfillment, conjunto de processos que envolve desde o momento em que o cliente realiza um pedido até sua entrega nas mãos do cliente, é mais uma tendência que deve crescer em 2023. Na opinião do CEO, a adoção do modelo é uma alternativa porque muitas lojas não dão conta de cumprir tarefas operacionais de logística, depois de passarem por um crescimento no volume de vendas. “O fulfillment, garante que um fornecedor especializado será capaz de realizar essas etapas que não estão no core business do varejista”, conclui Dantas.