Quectel anuncia módulo ultracompacto LTE Cat.1 bis para atender a aplicativos IoT de médio alcance

* Por: DINO - 3 de janeiro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT, anunciou o lançamento da mais recente adição ao seu portfólio de módulos LTE, o módulo de comunicação sem fio EG800Q-EU LTE Cat.1 bis de nível industrial. Sendo um módulo ultracompacto no fator de forma LGA, o EG800Q-EU oferece maior flexibilidade em projetos de IoT e permite uma gama mais ampla de casos de uso de IoT, particularmente para aplicativos sensíveis ao tamanho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230103005122/pt/

EG800Q-EU – ultra-compact, high-performance Cat.1 bis solution (Graphic: Business Wire)

Baseado no modem Qualcomm® QCX216 LTE IoT da Qualcomm Technologies Inc., o EG800Q-EU é um módulo somente LTE para clientes nos mercados da Europa, Oriente Médio, África, Austrália, Nova Zelândia e Israel com cobertura de banda LTE FDD de B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20/ 28. O módulo oferece uma taxa máxima de dados de downlink de 10 Mbps, ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil da bateria, essencial para uma variedade de aplicativos IoT de alto desempenho, incluindo medidores de serviços públicos inteligentes, rastreadores de ativos, mobilidade elétrica, parquímetros e automação residencial.

O suporte do EG800Q-EU ao Cat.1 bis permite que ele use uma única antena, equilibrando custo e desempenho e tornando o módulo uma solução ideal para terminais IoT projetados para serem compactos e econômicos.

“Estamos muito entusiasmados com o fato de nosso EG800Q-EU ser um dos primeiros módulos Cat.1 do setor baseado no Qualcomm QCX216 LTE IoT Modem, um modem global Cat.1 bis otimizado para baixo custo e eficiência energética”, disse Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel. “As vantagens incomparáveis do módulo o tornam ideal para uma infinidade de casos de uso de médio alcance e cenários de implantação que exigem soluções de comunicação confiáveis e econômicas.”

O EG800Q-EU tem um fator de forma compacto de 15,8 mm × 17,7 mm × 2,4 mm, permitindo que integradores e desenvolvedores projetem aplicativos sensíveis ao tamanho facilmente. Seu pacote LGA avançado permite a fabricação totalmente automatizada para aplicações de alto volume.

O EG800Q-EU também fornece um rico conjunto de protocolos de Internet e interfaces padrão do setor, incluindo USB 2.0 / UART / I2C/ PCM / USIM, estendendo a adequação do módulo a uma variedade de aplicativos IoT, como gerenciamento de ativos, controle de acesso gerenciado remotamente (RMAC) e rede inteligente. Além disso, o módulo suporta DFOTA para permitir a atualização automática de firmware e serviços integrados de posicionamento Wi-Fi quando não há sinal de GPS em ambientes fechados.

Para ajudar os clientes a facilitar seus projetos, a Quectel oferece uma variedade de antenas LTE Cat.1 de alto desempenho que aumentam significativamente a conectividade sem fio. Os desenvolvedores de IoT podem agrupar o módulo EG800Q-EU com as antenas e os serviços de pré-certificação da Quectel, reduzindo o custo e o tempo de colocação no mercado de seus dispositivos Cat.1.

Amostras de engenharia do Quectel EG800Q-EU já estão disponíveis.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um provedor global de soluções de IoT apoiado por excelente suporte e serviços. Nossa crescente equipe global de mais de 4.000 profissionais define o ritmo para a inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi and Bluetooth, antenas e conectividade IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, e Twitter.

Os produtos da marca Qualcomm são produtos da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. As tecnologias patenteadas da Qualcomm são licenciadas pela Qualcomm Incorporated.

Qualcomm é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Qualcomm Incorporated.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230103005122/pt/

Contato:

Phil Rawcliffe, Chefe de Comunicação

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE