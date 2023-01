Viagens de ônibus em alta exigem mais atenção à segurança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de janeiro de 2023.

O aumento de preços das passagens aéreas é um dos fatores que está levando muitos brasileiros a trocar o avião pelo ônibus. De acordo com dados da ABRATI (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), de janeiro a julho de 2022, o movimento de passageiros em ônibus interestaduais e internacionais aumentou 60%.

Para este fim de ano, com a chegada das férias escolares, outro ponto que deve impactar no crescimento dos usuários do transporte terrestre de passageiros é o maior controle da Covid-19. Segundo o SETPESP (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de São Paulo), somente no estado de São Paulo, a estimativa é que mais de 12 milhões de pessoas escolham o transporte rodoviário no verão 2022/2023, número 8% maior do que no período pré-pandemia (verão 2019/2020).

Com essa alta considerável no número de brasileiros optando por viajar de ônibus, como garantir a segurança de todos? Além das questões sanitárias, quais medidas ajudam a mitigar riscos, seja nos locais de embarque e desembarque ou nas estradas durante o trajeto?

Os recursos da Inteligência Artificial

As tecnologias desenvolvidas com Inteligência Artificial na segurança eletrônica permitem uma atuação proativa a favor das pessoas, oferecendo proteção contra furtos e roubos, e da gestão da frota, com inovações que podem ir da localização, gerando alarmes em caso de desvio de rota, funcionamento do ônibus, até o comportamento do motorista. “É possível implantar algo como uma caixa-preta nos veículos que inclua gestão de frota, com rastreabilidade, comunicação em ambas as direções e imagens em tempo real”, afirma Bruno Carvalho, diretor comercial da Avantia, empresa de tecnologia para segurança.

A Inteligência Artificial pode ser aplicada a imagens geradas por câmeras, permitindo analisar situações que ocorrem no interior e exterior dos veículos. Elas conseguem sinalizar desde a intenção de um crime até um condutor com sono. “Pelo videomonitoramento interno, é possível gerar alertas a partir de sinais de fadiga do motorista, mas também no caso de saque de uma arma por um passageiro. Externamente, podem evidenciar a iminência de um assalto ao identificar movimentação suspeita de algum veículo muito tempo próximo do ônibus”, destaca Carvalho.

Prevenção de riscos

Além de registrar imagens, as câmeras de segurança conseguem analisar e identificar situações de risco. Isso acontece automaticamente devido à Inteligência Artificial, que possibilita a geração de alertas para uma central, informando a necessidade de intervenção ou monitoramento de uma determinada ocorrência.

A Inteligência Artificial também pode ser aplicada na análise de ruídos. Conjuntos de equipamentos podem ser instalados em ambientes internos ou externos e são capazes de analisar um áudio, classificando-o e detectando o local exato da ocorrência. Desta forma, câmeras próximas podem ser direcionadas ao ponto do incidente. “Entre as inúmeras possibilidades dos analíticos de áudio estão identificação de quebra de vidro, colisão de veículos e disparos por arma de fogo, reconhecendo inclusive o calibre”, finaliza Bruno Carvalho.

A Avantia é uma empresa de tecnologia para segurança eletrônica, com 24 anos de atuação no país. Atende clientes com integração de sistemas e implementação de soluções tecnológicas baseadas em Inteligência Artificial.