Equilíbrio entre estética e saúde desafia pacientes e profissionais

* Por: DINO - 4 de janeiro de 2023.

Apesar de colaborar para a manutenção do peso ideal e para a prevenção da obesidade e de DCNTs (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) relacionadas à má alimentação, conforme publicação do Ministério da Saúde, o consumo de legumes e verduras no Brasil caiu 12,5% entre entre o período pré-pandemia e o 1º trimestre de 2022.

A informação faz parte de um levantamento do Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia), divulgado em abril. Já a proporção de cidadãos que praticam atividades físicas conforme o recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) retraiu 21,4%, enquanto o percentual de brasileiros que se consideram fisicamente ativos passou de 38,6% para 30,3%, como mostra uma publicação do Correio Braziliense.

É nesse panorama que, segundo Ednaldo Rodrigues Bacelar, farmacêutico pós-graduado em estética e cosmetologia injetável e sócio-fundador do Instituto Harmonize-se Brasil, é preciso que os brasileiros voltem a atenção para a própria saúde – cuidado que deve ir além da preocupação estética.

Aliás, de acordo com Bacelar, com um olhar atencioso, é possível identificar quando a saúde não vai bem, mesmo quando o corpo parece saudável: “Quando analisamos a estética de forma global, identificamos deficiências nutricionais que podem desidratar a pele e aumentar manchas na área facial e nas mãos”.

Já na questão da gordura corporal, prossegue, há casos em que uma pessoa aparenta ser magra, mas possui flacidez, gordura visceral e, até mesmo, falta de músculo – algo essencial para a manutenção da saúde em geral.

Autocuidado pode prevenir doenças silenciosas

De acordo com o sócio-fundador do Instituto Harmonize-se Brasil, é necessário redobrar a atenção, pois existe uma série de enfermidades que podem surgir de forma “silenciosa”, sem que o corpo aponte isso de forma mais clara.

“As doenças silenciosas são muitas: aumento de colesterol, triglicerídeos e, com isso, vêm as doenças metabólicas, dentre elas o diabetes tipo 2, que é a principal”, explica.

Diante disso, avança Bacelar, é necessário empreender determinados cuidados para que o corpo permaneça saudável, como prestar atenção à alimentação, ao sono e à prática de exercícios. Elementos que integram a lista “Life’s Essencial 8”, da Associação Americana do Coração. Além dos itens citados por ele, a lista inclui as seguintes recomendações: parar de fumar, controlar a pressão arterial, controlar o colesterol e diminuir o açúcar no sangue.

Para mais informações, basta acessar: www.harmonizesebrasil.com.br