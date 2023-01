Inteligência artificial é a principal tendência da TI em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de janeiro de 2023.

A revista Forbes apontou as 10 principais tendências em tecnologia que os líderes precisam estar atentos em 2023. De acordo com a publicação, o uso da inteligência artificial (IA) lidera o ranking das mudanças no mundo digital por já ser considerada realidade nos mais diversos tipos de organizações. O metaverso terá um direcionamento definido ainda este ano, bem como haverá o avanço na tecnologia blockchain e o desenvolvimento da computação quântica.

A IA permite replicar características humanas e capacidades computacionais em uma máquina, superando suas limitações e a velocidade. Atualmente, é usada para atividades de automação que incluem emulação de memória, reconhecimento de fala, aprendizado, planejamento e resolução de problemas, ajudando na tomada de decisões nas organizações.

Ainda de acordo com a Forbes, IA sem código é vista como tendência de mercado. Essa tecnologia permite que qualquer pessoa crie produtos e serviços mais inteligentes sem a necessidade de saber programação. No varejo, por exemplo, empresas usam algoritmos para recomendar roupas que correspondam a tamanhos e gostos de seus clientes. Além disso, será cada vez mais comum a automatização de estoque em lojas que permitem comprar on-line e retirar na loja e comprar on-line e devolver na loja.

Tecnologias emergentes em 2022

Também utilizada na aviação, na indústria e em plataformas de atendimento ao cliente, a IA foi considerada pela Harvard Business Review Analytic Services a 6ª tecnologia mais usada em 2022 pelos países da América Latina. A pesquisa entrevistou 316 executivos de 6 países, incluindo o Brasil.

Segundo os dados da publicação, 90% dos líderes da América Latina disseram que o uso de tecnologias emergentes é importante para o sucesso de uma organização, dentre eles, 87% mencionaram como resultado a reinvenção, o aumento da eficácia de negócios e a melhoria da experiência do usuário.

Além da IA, 65% dos entrevistados afirmaram usar a computação de ponta e 63% fazem o uso da biometria. Dentre as soluções biométricas, estão o reconhecimento de voz e de impressões digitais que aceleram a autenticação e precisão de identidade.

De acordo com o Product Owner da plataforma de biometria e IA BioPass ID, “o presente já mostra que a inteligência artificial e a biometria auxiliam na automatização de atividades, e otimização de produtos e serviços. O futuro aponta para a ampliação do uso dessas tecnologias. Da automatização e previsão de cenários com a IA e do aumento da segurança e combate à fraude por meio da biometria”, diz Rodrigo.