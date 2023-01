Quectel lança módulos automotivos 5G NR versão 16 para dar suporte à direção autônoma

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de janeiro de 2023.

CES, Quectel Wireless Solutions, fornecedor mundial de soluções automotivas e IoT, anuncia hoje seus novos módulos automotivos 5G NR, com a série AG59x. Os novos módulos oferecem uma ampla gama de aprimoramentos, incluindo conectividade celular de muitos gigabits, comunicações diretas C-V2X PC5, serviços de localização aperfeiçoados, um processador de aplicativos de alto desempenho com múltiplos núcleos, bem como segurança reforçada, que a torna uma solução ideal para apoiar a próxima geração de aplicações automotivas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005514/pt/

(Graphic: Business Wire)

Com base nos conjuntos de chips Qualcomm qualificados AEC-Q100, a nova gama de módulos inclui a série AG59xH, que integra o Qualcomm SA525M e a série AG59xE, apresentando o Qualcomm SA522M por dentro. Semelhante a outros produtos automotivos da Quectel, os módulos AG59x estão em conformidade com o sistema internacional de gestão da qualidade automotiva IATF 16949:2016 para satisfazer os exigentes requisitos de dispositivos automotivos. Ao demonstrar alta robustez, a série AG59x oferece grande desempenho mesmo em ambientes de alta temperatura.

“Estamos muito animados em trazer o tão esperado módulo 5G NR versão 16 aos mercados automotivos internacionais. Suas melhorias significativas em latência e extrema confiabilidade são cruciais no suporteàdireção autônoma”, disse Manfred Lindacher, Vice-Presidente de Vendas Globais da Área Automotiva Internacional da Quectel Wireless Solutions. “Combinado com suas muitas outras vantagens, nossa série AG59x será uma excelente escolha para uma ampla gama de aplicações automotivas, incluindo caixas telemáticas, unidades de controle telemáticas, sistemas C-V2X, unidades de bordo e unidades de beira de estrada.”

Ao satisfazer a especificação 3GPP versão 16 e dar suporte aos modos 5G NR autônomo (SA) e não autônomo (NSA), os módulos AG59x são compatíveis com versões anteriores das redes LTE, WCDMA e GSM existentes, permitindo que sejam conectados em áreas sem implantação do 5G NR atual. Além disto, sua tecnologia Dual SIM Dual Standby (DSDS) pode ajudar a corrigir a cobertura de sinal insuficiente, se necessário.

O AG59x oferece suporteàtecnologia de múltiplas entradas e saídas (MIMO) downlink 4×4, que melhora muito o desempenho da comunicação sem fio e otimiza as velocidades de dados. O AG59xH oferece taxas máximas de downlink de 4,3 Gbps e taxas de uplink de 1 Gbps para 5G NR, enquanto o AG59xE oferece taxa de downlink de pico de até 2,4 Gbps e taxa de uplink de 550 Mbps. Suas velocidades de dados mais rápidas garantem que os dados de emergência do usuário e os dados de diagnóstico possam ser transferidos em tempo real para maior confiabilidade.

Ao respaldar comunicações diretas C-V2X PC5 opcionais, o AG59x oferece desempenho superior em comunicações veículo a veículo (V2V) e veículoàinfraestrutura de beira de estrada (V2I) para maior eficiência e segurança no trânsito. O módulo integra um poderoso processador de aplicativos com capacidade de computação de até 20 KDMIPS disponível para executar a sequência C-V2X e aplicativos. Também possui um mecanismo ECDSA integrado que cumpre a capacidade de verificação C-V2X.

Além disto, o módulo AG59x altamente integrado fornece serviços de posicionamento GNSS flexíveis, incluindo GNSS com dupla frequência L1+L5 / L1+L2 (opcional), cálculo estimado de posição (DR) e PPE + serviço de correção de dados para obter serviços de posicionamento de localização rápidos e precisos.

Disponível em pacotes LGA, o AG59x é compatível pino a pino com módulos automotivos 5G NR da geração anterior da Quectel, AG55xQ e AG57xQ, o que permite que os clientes OEM e nível 1 em todo o mundo atualizem seus dispositivos de modo fácil e contínuo através de uma simples substituição imediata. O AG59x fornece várias interfaces, incluindo PCIe 3.0, USB 2.0 e 3.1, SDIO, I2S, SPI, I2C, UART, PCM, ADC, (U)SIM, 1PPS, GPIOs. Também suporta interfaces RGMII e SGMII ao mesmo tempo, o que melhora muito a adaptabilidade da Ethernet no veículo.

A série Quectel AG59x é complementada por sua gama de antenas de alto desempenho, já em uso no mercado de carros autônomos. Antenas personalizadas também são fornecidas para se adequar em vários ambientes de configuração do veículo. Em particular, a linha de antenas combinadas da Quectel, que integra diversas tecnologias, como 5G, 4G e GNSS, oferece uma solução de antena altamente flexível e confiável para aplicações automotivas.

Amostras de engenharia dos módulos AG59x estarão disponíveis no primeiro semestre de 2023, com diversas variantes direcionadas aos mercados internacionais.

Saiba mais sobre esta série de módulos na CES 2023 no estande 10862.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centralizada no cliente, somos um fornecedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços excepcionais.

Nossa crescente equipe internacional de mais de 6.000 profissionais define o ritmo da inovação em módulos celulares, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, antenas e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informação, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook, e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005514/pt/

Contato:

Phil Rawcliffe, Chefe de Comunicações

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE