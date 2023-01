Sterling Adquire Sócrates Ltd., a Maior Empresa de Verificação de Antecedentes Independente da América Latina

Compartilhe Facebook

4 de janeiro de 2023.

NOVA YORK, Jan. 04, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Sterling Check Corp. (NASDAQ: STER) (“ Sterling ”), fornecedora líder global de serviços de verificação de antecedentes e identidade, anunciou hoje que adquiriu a Socrates Ltd. (“Socrates”), a maior empresa de verificação de antecedentes independente da América Latina. Esta aquisição expande a presença global da Sterling na América Latina para atender às crescentes necessidades de contratação regional de clientes multinacionais e locais.

“Esta é uma oportunidade incrível de expandir a presença da Sterling em uma região onde os nossos clientes estão tendo uma demanda de contratação cada vez maior, principalmente do setor de serviços financeiros e tecnologia”, disse Josh Peirez, CEO da Sterling. “A equipe da Socrates criou um modelo operacional altamente confiável e um conjunto de serviços de verificações, guiados por seus valores centrados nas pessoas e no cliente, que se encaixam perfeitamente na cultura da Sterling.”

Fundada em 2003, a Socrates tem centros de operações no Brasil, Colômbia e México. A empresa é conhecida pela extensa cobertura regional que oferece verificação de antecedentes de alta qualidade, precisão e conformidade. Seus serviços incluem verificação de antecedentes criminais, verificação de emprego e educação, e verificação de crédito.

A equipe de gestão especializada da Sócrates se juntaráàequipe de liderança da Sterling, com base no modelo comprovado da Sterling de oferta de profunda experiência regional, soluções inovadoras localizadas e atendimento ao cliente incomparável para oferecer crescimento na região.

“Estamos muito contentes em nos juntaràSterling e orgulhosos deste próximo capítulo para a nossa empresa”, disse Robert Jones, Diretor Executivo da Socrates. “Estamos prontos para unir a nossa experiência regional na América Latina com o melhor modelo de atendimento ao cliente da Sterling.”

A aquisição da Socrates baseia-se no forte histórico da Sterling de fusões e aquisições bem-sucedidas e está alinhada às prioridades de expansão geográfica e alocação de capital da empresa, incluindo a nossa recém-lançada nova linha de crédito de 5 anos e programa de recompra de ações. A transação foi totalmente financiada em dinheiro no balanço patrimonial.

