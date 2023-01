Tattoo Week Rio promove doação de micropigmentação para homens trans

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de janeiro de 2023.

A Tattoo Week promove em parceria com o Projeto Arte com Paixão, idealizado pela micropigmentadora paramédica Ana Savoy e a Tattoo do Bem, a doação de 80 micropigmentações de sobrancelhas e 20 micropigmentações paramédicas de reconstrução da aréola do mamilo para mulheres com câncer e homens trans, que perderam a aréola da mama por conta da transição de gênero.

Além disso, também serão doadas 100 tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

“O meu projeto social Arte com Paixão, que criei em 2012, sempre me emociona quando vejo a alegria e a recuperação da autoestima das mulheres e homens trans. E dessa vez, com a parceria da Tattoo Week, faremos muitas pessoas felizes”, destaca Ana Savoy.

Lei inclui TW Rio no calendário oficial de eventos do Rio de Janeiro

O Prefeito Eduardo Paes sancionou em 26 de dezembro a Lei municipal 7748, que inclui a Tattoo Week no calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro.

Antes a Lei foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio em duas votações. O projeto de lei foi de autoria do vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara.

Entrada gratuita na abertura do evento

Na sexta-feira, dia 20 de janeiro, das 12h00 às 22h00, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente apenas com a doação de 2 quilos de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). Parte dos alimentos arrecadados será doada para a Estação Primeira de Mangueira, uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Também a Secretaria de Assistência Social do Rio receberá parte da doação de alimentos.

O idealizador e fundador da Tattoo Week, Enio Conte, destaca que o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”, diz.

Onde acontece

O Centro Sul América, atual Espaço Mag, na cidade do Rio, será palco da 10ª edição da Tattoo Week Rio, nos próximos dias 20, 21 e 22 de janeiro (sexta, sábado e domingo), das 12h00 às 22h00, e contará com 250 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam 2.500 expositores, além de área gastronômica, espaço kids e estacionamento.

São mais de mil tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo, que apresentarão seus trabalhos e as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos.

“A TW cumpre todos os anos seu papel social e de utilidade pública. Provamos que tatuagem é arte, beleza, saúde e um mercado que cresce fortemente no país”, enfatiza a CEO do evento, Esther Gawendo.

Para ter acesso a todas as ações sociais e workshops:

https://taplink.cc/tattooweek

Micropigmentação de sobrancelhas e paramédica para mulheres com câncer e homens trans:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejUekh5UlxgRgm4wAkzi7VEQLupCprOjhEsUJC9zAx6_3VbA/viewform

Tatuagem de segurança:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb2_UfwVd5uKpfV_V8DktmBnIfErlPvg9yz0LHrqJRB-5BZg/viewform

Maiores informações podem ser obtidas no site https://tattooweek.com.br/ e no instagram @tattooweek

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira (20), doando 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (21) e o domingo (22 ), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-edicao-rio-de-janeiro-2023 ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 30,00 (ingresso social com doação de 1 quilo de alimento não perecível) a R$ 120,00 (combos).