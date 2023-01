Maioria dos trabalhadores deseja que as empresas melhorem seus benefícios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de janeiro de 2023.

Uma análise da consultoria global GPTW (Great Place to Work) divulgada em 2020 apontou que os profissionais do país valorizam mais salários e benefícios (14%) do que estabilidade (2%). Um levantamento da Betterfly indica que, em 2022, a maioria dos trabalhadores não apenas valoriza os benefícios oferecidos por seus empregadores, como 77% gostariam que as empresas em que atuam melhorassem seus pacotes de benefícios.

De acordo com o “Relatório de bem-estar 2022”, a modalidade “plano de saúde” foi citada por 26,6% dos entrevistados como o benefício mais importante para aumentar o bem-estar nos empreendimentos, seguido por seguro de vida (16,5%), benefícios flexíveis (15,8%), vale-alimentação (15,6%), adiantamento de salário (7,8%) e impacto social (5,8%).

Para Jane Andrade, executiva de vendas em plano de saúde da FPE Brasil, a pesquisa demonstra uma tendência: cada vez mais, os profissionais buscam empresas que oferecem melhores benefícios. “Não por acaso, ‘plano de saúde’ foi o benefício mais citado pelos brasileiros, uma vez que muitas pessoas não podem pagar pela modalidade por conta dos valores, que ficam acima de suas possibilidades”.

Na prática, 90% dos brasileiros não têm condições financeiras para pagar por cuidados de saúde, segundo uma sondagem realizada pelo Instituto Ipsos em 29 países. O estudo coletou respostas de 21.513 pessoas de 16 a 74 anos, entre os dias 20 de agosto a 03 de setembro de 2021. Segundo o levantamento, o custo de tratamento, a dificuldade no agendamento de consultas e a distância entre o domicílio e as unidades de saúde foram os maiores problemas citados pelos entrevistados.

Nesse panorama, a especialista comenta as principais vantagens que podem ser obtidas por uma empresa com a oferta de um plano de saúde entre os benefícios disponibilizados aos colaboradores:

Aumento da produtividade

Para Jane, oferecer um plano e saúde é uma forma eficaz para uma empresa garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, o que contribui para o aumento de sua produtividade e para a melhoria da sua qualidade de vida no trabalho.

Segundo um estudo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, trabalhadores satisfeitos são até 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e vendem 37% a mais do que os colegas que trabalham insatisfeitos. Profissionais desmotivados, por sua vez, podem ser até 125% menos produtivos do que os aqueles que atuam inspirados e engajados, segundo uma pesquisa da consultoria de gestão Bain & Company.

Redução do absenteísmo

De acordo com a especialista, a melhora no pacote de benefícios também pode ajudar a solucionar um “gargalo” vivenciado pelo departamento de RH (Recursos Humanos) de empresas de diversos setores: o absenteísmo.

Segundo um balanço inédito realizado pelo PBSP (Programa Brasileiro de Segurança do Paciente) junto a 23 instituições de saúde, o absenteísmo pode gerar um impacto de R$ 25 milhões ao ano apenas no universo pesquisado. Nas organizações analisadas, houve um total de 1197 colaboradores ausentes por mês – cerca de 52 ausências mensais por unidade.

Melhora da marca no mercado

Jane destaca que a oferta de um plano de saúde dentre os benefícios disponibilizados aos colaboradores pode contribuir para o crescimento de uma marca no mercado.

“Além disso, a entrega de um benefício importante para o funcionário como um plano de saúde, via de regra, tem valores até 30% mais baratos nos planos CNPJ Empresarial, com carência zero para consultas e exames médicos”, complementa.

Para concluir, a executiva de vendas em plano de saúde da FPE Brasil ressalta que todos os benefícios vivenciados pelo próprio colaborador têm uma repercussão para a saúde do negócio em que ele atua: “Com um plano de saúde, o funcionário tem acesso imediato a exames e consultas. Assim, ele pode cuidar de sua saúde no melhor momento possível, com o menor custo, se sente valorizado e melhora seus resultados”, afirma.

A propósito, 48% dos profissionais concordam que os benefícios oferecidos pelas empresas podem motivar a realização de seu trabalho, segundo o “Relatório de bem-estar 2022”.

