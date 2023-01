Especialista dá dicas para uso de técnicas de SEO

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de janeiro de 2023.

Uma pesquisa realizada pela agência de SEO Hedgehog Digital, em parceria com a Opinion Box, mostra que 93% dos brasileiros fizeram alguma busca de informações pelo smartphone nos últimos 12 meses. Ainda segundo o levantamento, 88% dessas pessoas utilizaram a ferramenta de busca Google para procurar essas informações.

Parte da jornada de compra de um produto passa por informações indexadas pelas ferramentas de buscas online. De acordo com o mesmo relatório da SEO Hedgehog Digital, entre as funcionalidades mais usadas do Google está a aba de “shopping”, apresentando uma amostragem de 40%.

O mecanismo de SEO, sigla para “Search Engine Optimization”, é um conjunto de estratégias que empresas e profissionais utilizam para potencializar seu posicionamento em páginas de resultados orgânicos, mas algumas pessoas ainda têm dúvidas quanto à aplicação dessa técnica . A última pesquisa SEO Trends, promovida pela Resultados Digitais, destaca que o principal motivo das empresas para não haver investimento em SEO é a falta de conhecimento (36,7%).

Apesar disso, a mesma pesquisa aponta também que 65,8% das empresas entrevistadas ainda pretendem implementar alguma estratégia do segmento. Para esclarecer dúvidas e explicar sobre a técnica, Bruno Azevedo Nunes, gerente de marketing há mais de 10 anos na empresa NTC Brasil, responde algumas perguntas.

Para contextualizar, o que é SEO?

Bruno: Tecnicamente, Search Engine Optimization (Otimização para motores de busca). Mas em termos leigos, podemos dizer que SEO é o processo de estruturação de um website, que busca mostrar à ferramentas de buscas, como o Google, o quão relevante é o site para aquela audiência, com o objetivo de aumentar e melhorar as visitas ao mesmo.

De que forma isso pode ser feito pelas empresas e profissionais?

Bruno: Tudo começa com um bom conteúdo. Hoje em dia, as ferramentas de buscas são capazes de compreender o que está escrito nos sites e entender se aquilo é relevante.

Mas é bom lembrar que, ainda nos dias de hoje, é importante codificar um website usando os elementos básicos de SEO como tags, organizações de pastas, contagem de palavras chaves, h1 h2 h3, estruturação de links internos etc. As próprias ferramentas de construção de site, como wordpress, já fazem o básico. O que sobra para os profissionais de marketing é a construção do conteúdo e organização dele.

Como construir e organizar o conteúdo para que seja relevante nas ferramentas de busca?

Bruno: Não basta um ótimo conteúdo, se a forma com que ele é apresentado não engaja a audiência. Por mais que o Google consiga avaliar o texto apresentado e ver, por exemplo, que ele não é redundante, quem faz a avaliação final é a audiência. Quanto tempo os visitantes ficam no site? Quantas páginas eles veem? Eles saem e fazem uma nova pesquisa da mesma palavra chave no google? Por meio dessas respostas, a ferramenta de busca sabe se o site é relevante para a audiência ou não. Conteúdos concisos, com imagens, infográficos e bem organizado cansam menos os visitantes. Hoje o consumo da informação é muito rápido.

Para finalizar, na sua opinião, quais as principais técnicas de SEO?

Bruno: Em primeiro lugar é a organização e apresentação do conteúdo. Em segundo lugar, o conteúdo em si. Em terceiro lugar, a autoridade do website. Muito já foi estudado sobre o assunto, mas vejo que ainda hoje os backlinks são muito importantes. Em quarto lugar, o básico: definição de palavras chaves, organização de tags, meta descriptions chamativas, URLs amigáveis, linkagem interna, otimização de imagem e velocidade do site.