José Rossignoli nomeado presidente da Robinson Fresh, uma divisão da C.H. Robinson

10 de janeiro de 2023.

A empresa internacional de logística C.H. Robinson Worldwide, Inc. (“C.H. Robinson”) (Nasdaq: CHRW) anunciou hoje que José Rossignoli foi nomeado o novo presidente da Robinson Fresh. Ele sucede a Michael Castagnetto, que foi promovido na C.H. Robinson a vice-presidente de Sucesso do Consumidor, dando suporteàdivisão North American Surface Transportation (NAST).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

Jose Rossignoli (Photo: Business Wire)

Rossignoli, que está na empresa desde 2012, ocupou várias funções de liderança na Robinson Fresh, incluindo diretor geral, diretor de Global Sourcing e, mais recentemente, vice-presidente de Global Sourcing. Neste período, ele foi um ator chave na evolução do negócio em uma das principais empresas de produtos e serviços da cadeia de fornecimento na indústria de alimentos frescos. Sua experiência dinâmica, que inclui uma profunda experiência envolvendo as partes interessadas em toda a cadeia internacional de suprimentos frescos, de produtores a transportadores e expedidores, irá ajudar a aproveitar o rápido impulso da Robinson Fresh com foco contínuo na integração de produtos e serviços para fornecer aos consumidores uma solução perfeita da cadeia de fornecimento. Como presidente e membro da equipe de liderança sênior da C.H. Robinson, Rossignoli, também planeja aproveitar sua experiência internacional para trazer diversidade de pensamentos e ideias a toda a empresa.

“A C.H. Robinson está a caminho de continuar fornecendo e desenvolvendo serviços mundiais superiores e recursos integrados a nossos consumidores, operadoras e produtores,” disse Scott Anderson, diretor executivo interino da C.H. Robinson. “Tudo isto começa com nossa talentosa equipe. Estamos colocando o talento certo no lugar certo no momento certo. A designação de José como presidente da Robinson Fresh e a promoção de Michael Castagnetto a uma função de liderança em nossa divisão NAST irá nos ajudar a atender nossos consumidores de modo mais otimizado. Quero agradecer a Michael por seu excelente trabalho ao liderar a Robinson Fresh e estamos na expectativa para ver aonde José e sua equipe irão conduzir a empresa.”

As expectativas do consumidor estão impulsionando a complexidade da cadeia de fornecimento, especialmente para produtos frescos, congelados e alimentícios. A Robinson Fresh está em uma posição única de reduzir a complexidade para consumidores ao ser capaz não apenas de entregar produtos frescos, mas também de agregar valor mediante sua cadeia de fornecimento integrada e serviços de logística a fim de criar uma solução mais eficiente e holística aos consumidores.

“A Robinson Fresh passou por uma transformação positiva nos últimos dois anos e estou animado por trabalhar com nossa equipe extremamente talentosa para aproveitar este crescimento e progresso,” disse Rossignoli. “O próximo ano será emocionante, pois trabalhamos direcionadosànossa meta estratégica de aumentar nossas capacidades integradas enquanto continuamos a descobrir formas novas e inovadoras de satisfazer as necessidades de nossos consumidores.”

Sobre a C.H. Robinson

A C.H. A Robinson soluciona problemas de logística para empresas ao redor do mundo e em todos os setores, do mais simples ao mais complexo. Com US$ 28 bilhões em frete sob gestão e 20 milhões de remessas ao ano, somos uma das maiores plataformas de logística do mundo. Nosso conjunto internacional de serviços acelera o comércio para fornecer produtos e mercadorias que impulsionam a economia mundial. Com a combinação de nosso sistema de gerenciamento de transporte multimodal e experiência, usamos nossa vantagem de informações para fornecer soluções mais inteligentes a nossos 100.000 consumidores e nossas 85.000 transportadoras contratadas. Nossa tecnologia é construída por e para especialistas em cadeia de fornecimento a fim de trazer melhorias mais rápidas e significativas aos negócios de nossos consumidores. Como um cidadão internacional responsável, também temos orgulho de contribuir com milhões de dólares para respaldar causas importantesànossa empresa, nossa Fundação e nossos funcionários. Para mais informação, acesse www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

Sobre a Robinson Fresh

Robinson Fresh® é especializada no fornecimento e transporte de produtos frescos a consumidores em todo o mundo. Como um dos maiores fornecedores de produtos agrícolas do mundo e uma divisão da maior plataforma de logística do mundo, a C.H. Robinson, a Robinson Fresh oferece produtos, serviços e soluções da mais alta qualidade. Os consumidores aproveitam o fornecimento de produtos durante todo o ano e a nível mundial, experiência em cadeia de refrigeração, gerenciamento de contas de classe internacional e percepções impactantes de categorias. Esta experiência alimenta a capacidade da Robinson Fresh de criar e executar soluções inovadoras de cadeia de fornecimento para consumidores, da sementeàprateleira. Para mais informação, acesse www.robinsonfresh.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Lauren Perry

952.221.4615

[email protected]

