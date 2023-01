Qualidade de vida é um fator decisivo nas decisões de carreira, segundo pesquisa

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de janeiro de 2023.

As grandes transformações trouxeram desafios e a rotina no mundo corporativo está cada vez mais ressignificada. Em uma pesquisa feita pela AICPA, 80% dos trabalhadores entrevistados disseram que preferem um trabalho com mais benefícios ao invés de um cargo idêntico com um salário 30% maior, mas sem benefícios. Dessa forma, os colaboradores buscam benefícios que além de trazer qualidade de vida, atendam plenamente a nova forma de conciliação entre vida pessoal e profissional.

Há mais de 50 anos, o termo “work-life balance” foi criado e se trata da busca do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas hoje, o nível de estresse entre os colaboradores nunca esteve tão alto. A pesquisa do Gympass revela que 48% dos colaboradores relataram um declínio do bem-estar em 2022. Com esse resultado, a promoção de qualidade de vida pode ser uma oportunidade de reduzir o absenteísmo, a rotatividade de pessoal e os custos de seguro de saúde.

A mesma pesquisa realizada pelo Gympass também revelou que para 83%, o bem-estar é tão importante quanto o salário; 85% tendem a permanecer em uma empresa que prioriza esse quesito; e 77% afirmam que poderiam deixar um emprego caso essa questão não seja prioridade na companhia. O levantamento, realizado em agosto de 2022, contou com 9 mil funcionários de empresas nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Argentina, Chile, Espanha, Alemanha e Itália.

Já a pesquisa realizada pela Sólides revelou que o bem-estar dos colaboradores é o assunto que mais preocupa no momento. Para 60% dos entrevistados, saúde mental e bem-estar é uma das maiores preocupações das corporações. Entre outros, foram citados revisão de cultura, revisão de estrutura organizacional e engajamento de times remotos.

Por que é importante oferecer benefícios aos funcionários?

Os benefícios já são muito importantes na relação entre empresas e colaboradores. Segundo a pesquisa da Butterfly, 48% dos entrevistados afirmaram que os benefícios ajudam na motivação nas atividades do trabalho. Dessa forma, benefícios corporativos podem contribuir com indicadores-chave de gestão de pessoas, como taxa de produtividade, diminuição do turnover e retenção de talentos.

Com o mercado de trabalho mudando, o processo de recrutamento já não é mais o mesmo.

Para Tavinho Brígido, CEO da Memori, oferecer benefícios aos funcionários vai além de levar saúde e bem-estar. “Tanto a atração como a retenção de colaboradores custa caro. Então, quando a empresa oferece benefícios aos seus funcionários, além de estar preocupada com a saúde e bem-estar deles, a gestão também está sendo sábia com a saúde financeira da sua empresa”, pontua Tavinho.

Quais serão os benefícios corporativos oferecidos por empresas em 2023?

De acordo com um levantamento feito pela Robert Half, 67% dos entrevistados gostariam de usufruir de alternativas mais flexíveis e apenas 19% possuem essa possibilidade de escolher e personalizar seus benefícios. Nesse sentido, 4 opções de benefícios corporativos são apontados por especialistas da Robert Half como os mais indicados para 2023. São eles:

Disponibilidade de academias

O sedentarismo pode custar em torno de 220 bilhões de dólares anualmente à economia global, segundo a revista científica The Lancet. Diante desse número, disponibilizar academias aos funcionários, além de proporcionar mais saúde e satisfação no ambiente de trabalho, pode ser lucrativo para as empresas.

Consulta psicológica online

A saúde mental é um tema cada vez mais abordado, ao lado de burnout, depressão e ansiedade por parte dos colaboradores nas empresas. Um levantamento realizado pela Kenoby diz que em 67% das empresas onde atuam os entrevistados houve pessoas afastadas por algum problema psíquico. Dentre eles, 93% dos entrevistados acreditam que falta um olhar das empresas para o assunto. E se antes já era essencial se preocupar com esse tema, agora, tornou-se indispensável.

Vale-Educação

Com a pandemia, os cursos online ficaram cada vez mais disponíveis. A inclusão de um benefício que contemple descontos aos colaboradores como um clube de vantagens pode ser eficiente. Além de auxiliar no desenvolvimento profissional e a empresa contar com um time cada vez mais qualificado, os colaboradores podem ter uma ampla oferta de cursos e valores que não pesam no bolso do colaborador e nem da corporação.

Descontos em viagens

Oferecer benefícios de viagens pode contribuir para o bem-estar do time, ou seja, a equipe retorna com as energias renovadas e estimulada pela experiência. Em um mundo profissional muito competitivo, oferecer viagens pode influenciar na admissão e retenção de talentos.

Com o modelo de negócio que visa simplificar a vida, a Startup Memori trabalha com benefícios corporativos que geram qualidade de vida buscando despertar nas empresas a urgência de promover mais saúde e bem-estar que irão contribuir em indicadores chaves de gestão como, performance e engajamento, atração e retenção de talentos, absenteísmo e turnover.