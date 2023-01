Assistir a séries e filmes em espanhol ajuda no aprendizado do idioma

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de janeiro de 2023.

Exercícios de imersão e entretenimento são eficazes para trabalhar memorização, vocabulário e pronúncia

Estudar outro idioma não precisa ser difícil. Exercícios de imersão e entretenimento, como assistir a séries e filmes em espanhol, complementam o aprendizado da língua ao mesmo tempo em que apresentam diferentes culturas e ajudam a evitar a distração. A prática é indicada para treinar o ouvido, ampliar o vocabulário e conhecer a pronúncia correta das palavras.

Num mundo cada vez mais globalizado, a capacidade de se comunicar em diferentes idiomas e, consequentemente, com novos mercados e países pode abrir portas para a vida profissional e pessoal. O espanhol é uma das línguas mais procuradas por recrutadores em processos seletivos, atrás somente do inglês. Nessa realidade, o candidato bilíngue está à frente na disputa por um posto de trabalho.

A justificativa da alta procura por pessoas que dominam o espanhol está na sua abrangência. Segundo dados da Ethnologue, aproximadamente 540 milhões de indivíduos falam a língua ao redor do globo. Este, portanto, é o segundo idioma mais falado mundialmente em termos de falantes nativos, terceiro mais utilizado na internet e segundo mais estudado.

De acordo com pesquisa do Internet World Stats, quem fala inglês e espanhol consegue entender uma em cada três pessoas que se conectam on-line.

Para ajudar na aprendizagem vale recorrer aos streamings, que contam com vasta lista de séries e filmes estrangeiros e podem ajudar no aperfeiçoamento da língua. Esse é um exercício ideal para quem já tem algum contato com o idioma tanto por meio de aulas de espanhol quanto por conhecimento autodidata.

Estudantes proficientes devem assistir às produções até mesmo sem legendas. Já aqueles que estão começando podem deixar o áudio no idioma original e manter as legendas em português. No caso de quem tem um conhecimento intermediário em relação à língua, o melhor é manter as legendas em espanhol para aprimorar o vocabulário.

Dicas de séries e filmes em espanhol

O cardápio de produções em espanhol nos streamings é extenso. Além dessas opções que demandam assinatura, os interessados podem assistir a diversos conteúdos no YouTube, já que alguns canais de TV e sites disponibilizam as obras para assistir on-line.

Veja algumas sugestões.

Narcos — Colômbia

Uma das grandes séries disponibilizadas no catálogo da Netflix, Narcos é ambientada e filmada na Colômbia. A narrativa conta a história de Pablo Escobar, considerado um dos traficantes mais famosos de todos os tempos, que se tornou bilionário a partir da produção e distribuição de cocaína.

A série também acompanha e conta com núcleo sobre os agentes da Drug Enforcement Administration (DEA), enviados à Colômbia para atuar no combate ao cartel de drogas. Um aspecto interessante para o estudo é que, já que os atores são de diferentes países, diversos sotaques latino-americanos podem ser percebidos nos episódios, contribuindo para treinar a audição.

As Telefonistas — Espanha

As Telefonistas é a primeira série original espanhola da Netflix. O drama é ambientado em Madri, no ano de 1928, e apresenta as aventuras cotidianas de quatro jovens que trabalham numa companhia de telecomunicações.

Em meio a situações ocorridas depois do surgimento do movimento feminista na Europa, parte do roteiro aborda as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, como a falta do direito ao voto e a vivência em meio a uma desigualdade absoluta. Assuntos importantes e polêmicos temperados com romance marcam a produção.

O Poço — Espanha

O enredo do filme El Hoyo (“O Poço”, em tradução livre) se passa numa prisão em que os detentos são alimentados por uma plataforma descendente. A questão é que aqueles que estão nos níveis mais altos comem mais alimentos do que precisam, enquanto as pessoas dos andares mais baixos ficam com migalhas e sobras. Até que um homem decide mudar o sistema.

Em entrevista à imprensa, o diretor do filme Galder Gaztelu-Urrutia conta que a moral do filme trata da degradação da humanidade perante os sistemas que ela mesma cria. Ele afirma que a produção reflete a desumanização do mundo ao retratar a separação entre pobres e ricos, norte e sul, os que desejam ascender e aqueles que concordam em descer e dividir.