Começa a Hajj Expo 2023 sob o patronato do governador de Meca

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de janeiro de 2023.

Vossa Alteza Real o Príncipe Khaled Al-Faisal, Conselheiro do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e Governador da Região de Meca, e Vossa Alteza Real o Príncipe Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Governador da Província de Medina, inauguraram a conferência e exposição “Hajj Expo” de 2023 no Hajj e Umrah. Realizada em Jeddah, a segunda edição da Hajj Expo contou com 81 palestrantes dos setores público e privado, além de delegações de alto nível de ministros de assuntos religiosos, chefes de missões do Hajj e autoridades do alto escalão de mais de 57 países.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005432/pt/

H.R.H Prince Khaled Al-Faisal, Advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah Region touring the exhibition with H.E. Minister of Hajj and Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah (Photo: AETOSWire)

Vossa Excelência o Ministro do Hajj e Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, deu as boas-vindas aos estimados convidados, observando que a principal prioridade da Arábia Saudita é garantir que os peregrinos possam realizar o Hajj e Umrah com segurança ao aprimorar os recursos digitais dos serviços. “Este é um compromisso histórico e uma honra da qual se orgulhar para o governo das Duas Mesquitas Sagradas”, comentou.

Al-Rabiah reiterou o empenho do Ministério em enriquecer a experiência do Hajj e Umrah ao desenvolver serviços e soluções e inserir regulamentos e procedimentos aprimorados. Ele elogiou o compromisso das autoridades relevantes e a assinatura antecipada dos acordos do Hajj como “testemunho da vontade implacável de fornecer melhores serviços aos peregrinos e aos executores da Umrah”.

O evento testemunhou vários acordos e MoUs (Memorandos de entendimento) entre as principais entidades, notadamente a Autoridade Geral para Awqaf (GAA), a Autoridade Geral Saudita de Convenções e Exposições (SCEGA), a Academia Global King Salman para a Língua Árabe (KSAA), a Organização Saudita de Padrões, Metrologia e Qualidade (SASO) e o Comitê de Conscientização de Mídia e Serviços Bancários para Bancos Sauditas. Mais de 57 acordos de serviço do Hajj também foram assinados; referentes ao número de peregrinos do Hajj, planos dedicados para a chegada dos peregrinos e requisitos de saúde e instruções sobre procedimentos.

A Hajj Expo discutiu maneiras de melhorar a qualidade dos serviços do Hajj em 10 sessões temáticas, 13 painéis de discussão e “Hajj Talks”, bem como 36 workshops e outros eventos e atividades: a exposição islâmica, a Área de Desafio do Hajj e Umrah e a Zona Startup.

A Hajj Expo visa construir um ecossistema integrado e sustentável de serviços e soluções para aprimorar a experiência dos peregrinos, antecipar direções futuras e estabelecer oportunidades para novas colaborações, acordos e iniciativas locais e internacionais, ao mesmo tempo em que mostra os esforços da Arábia Saudita para aprimorar o desenvolvimento sustentável de serviços aos peregrinos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

*Fonte: AETOSWire

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005432/pt/

Contato:

Hussein Nasrallah

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE