Juntos Empreendemos estreia com evento de networking e palestras no RJ

O ano de 2022 foi marcado com a volta dos eventos presenciais em todo o Brasil, pela liberação do uso de máscaras e a diminuição dos números da COVID no Brasil.

Segundo o site Empreendedora, com o retorno dos eventos presenciais, a importância de uma boa comunicação dobra. Saber se comunicar da maneira correta pode ser fator crucial para o sucesso de todo empresário e, para ter sucesso como empreendedor, é necessário que sejam dominadas certas características, e a comunicação é uma que mais se destaca.

“Quando recebo meus pacientes em consultório, crio um laço de comunicação efetiva para que a relação médica x paciente seja eficaz. Por isso, a comunicação precisa ser muito assertiva em todos os ambientes.”, afirma Dra. Juliana Scalzo.

A partir daí, 6 empresários dos ramos de Medicina, Marketing, Financeiro, Contabilidade, Registro de Marcas e Corretora de Saúde, decidiram criar o projeto Juntos Empreendemos, com o intuito de levar para empresários do Rio de Janeiro a boa comunicação, networking, palestras com conteúdo, expositores, fomentar conexões com propósitos e criar laços de parcerias de sucesso.

“Sem saúde você e o seu negócio vão fracassar”, afirma Katia Alves, CEO da Kgest BPO Financeiro.

O evento acontecerá no dia 01 de fevereiro, no espaço Vision Offices, na Barra da Tijuca com o tema “A estreita ligação entre saúde financeira e saúde mental”, que será ministrado pelas empresárias Dra. Juliana Scalzo, médica Homeopata e Kátia Alves, CEO da Kgest BPO Financeiro.

“A questão financeira é um dos aspectos que mais tem impactado a saúde mental. Estudos já revelaram que, em nível individual, o estresse financeiro pode desencadear casos de depressão, ansiedade e problemas de relacionamento. Por isso, escolhemos esse tema com o intuito de alertar os empresários a importância de ter saúde, tanto física, quanto na empresa”, relata Tarsila Moratelli, CEO da TriLike, uma das fundadoras do evento.