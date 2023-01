NTT se une à iniciativa JCDC de cibersegurança público-privada do governo dos EUA

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de janeiro de 2023.

A NTT Corporation (NTT) tem o prazer de anunciar sua adesãoàJoint Cyber Defense Collaborative (JCDC) para fortalecer ainda mais o foco do governo dos EUA na segurança cibernética e aumentar a resiliência a nível internacional.

Estabelecida pela Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) dos Estados Unidos em 2021, a JCDC é líder em planejamento integrado de defesa cibernética do setor público-privado, fusão de informações sobre cibersegurança e disseminação de orientações de ciberdefesa para reduzir o riscoàinfraestrutura crítica e funções críticas nacionais. A colaboração com entre NTT e JCDC permiteàprimeira aproveitar sua experiência e recursos globais coletivos, o que ajudará a proteger melhor as redes de informações críticas e que as organizações membros respondam com mais eficácia aos incidentes cibernéticos. Da mesma forma, a NTT se beneficiará das informações recebidas de outros membros da JCDC.

“Com base em nosso relacionamento atual de colaboração e confiança com a CISA e o governo dos EUA, é uma honra participar da JCDC trazendo uma perspectiva única da Ásia e compartilhando a experiência internacional da NTT e profundo conhecimento em liderança e segurança”, disse Akira Shimada, presidente e CEO da empresa. “Embora o ambiente mundial de cibersegurança permaneça incerto no futuro previsível, a colaboração entre lideranças da indústria e governamentais é necessária não apenas nos EUA, mas também a nível internacional para a proteção contra ataques cibernéticos que ameaçam os sistemas de infraestrutura crítica dos quais nossas vidas diárias dependem.”

A NTT continuará resolvendo problemas sociais utilizando plenamente seus vários recursos e capacidades de gerenciamento, incluindo pesquisa e desenvolvimento (P&D), infraestrutura de tecnologia da informação e comunicações (TIC) e equipe de trabalho. A empresa também colaborará com suas parcerias para promover a transformação digital e a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) com o objetivo de resolver questões sociais.

Sobre a NTT

A NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de suas operações de negócios, aplicando a tecnologia para o bem. A empresa ajuda os clientes a acelerar o crescimento e inovar para modelos de negócios novos e atuais. Seus serviços incluem consultoria empresarial digital, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, tudo isso apoiado por sua profunda experiência e soluções no setor. Situada como uma das cinco principais fornecedoras de soluções de tecnologia e negócios do mundo, suas diversas equipes operam em mais de 80 países e regiões e prestam serviços em mais de 190 deles. A NTT atende mais de 80% das empresas Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades no mundo inteiro. Para mais informações sobre a NTT, acesse www.global.ntt

Sobre a JCDC

De acordo com a nova autoridade do congresso dos EUA, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA) estabeleceu a JCDC em agosto de 2021 para transformar as parcerias público-privadas tradicionais em colaboração público-privada operacional em tempo real e, dessa maneira, mudar o paradigma de reação a ameaças e vulnerabilidades para um planejamento proativo e preventivo. A JCDC combina a visibilidade, percepção e inovação do setor privado com as capacidades e autoridades do ecossistema cibernético federal norte-americano, a fim de reduzir coletivamente o risco cibernético em grande escala nos EUA. Saiba mais sobre a JCDC em CISA.gov/JCDC.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005304/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa

NTT Corporation

Departamento de RP

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE