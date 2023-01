Salões de beleza celebram retomada superando índices de pré-pandemia

O setor de beleza ganha fôlego após o período de isolamento social causado pela pandemia por Covid-19. Com a restrição imposta pelas autoridades, milhares de negócios do setor foram comprometidos, levando ao fechamento de muitos salões.

Conforme uma pesquisa realizada pela ABSB (Associação Brasileira de Salões de Beleza), estima-se que 30% dos salões de beleza fecharam. No entanto, o mesmo estudo detectou que o mercado vislumbra uma expressiva retomada no segmento, com a criação de novos espaços e reabertura dos negócios..

Já um levantamento realizado pelo Sebrae, considerando o primeiro semestre de 2022, registrou o maior número de formalizações nesse setor desde 2019. De janeiro a junho do ano passado houve a abertura de 109,4 mil CNPJ, superando os índices de pré-pandemia.

De acordo com a diretora operacional da Toulouse Hair Experience, Andrezza Modanez, o mercado de beleza está no seu melhor momento. “Depois de um longo período isoladas, as pessoas querem aparecer e estarem bonitas, procuram por novos cortes de cabelo e procedimentos de beleza. Estamos otimistas com essa retomada”, comemora Andrezza, que reabriu o salão no final do ano passado.