actyv.ai arrecada fundos pré-Series A para impulsionar a expansão internacional e melhoria de produtos

* Por: DINO - 12 de janeiro de 2023.

A actyv.ai, criadora de categorias com sede em Singapura na empresa SaaS com seguro e Buy Now Pay Later (BNPL – “Compre agora, pague depois”) B2B integrado, arrecadou um total de US$ 12 milhões como parte da rodada de financiamento pré-Series A da 1Digi Ventures (Singapura) – o escritório familiar de Raghunath Subramanian, fundador e CEO global da empresa. Isso inclui uma parcela anterior de US$ 5 milhões da 1Digi Ventures, em 2022. Isso vai impulsionar sua expansão internacional, melhoria de produtos, crescimento do portfólio e aquisição de talentos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230110005656/pt/

Somente em dezembro de 2022, a produção total de BNPL da actyv.ai ultrapassou US$ 100 milhões. A empresa oferece um valor significativo para as empresas e seu ecossistema de parceiros aliados por meio de sua plataforma tecnológica. A empresa possui parceria com mais de 20 instituições financeiras líderes que permitem o BNPL integrado. Mais de 25 mil distribuidores e um comércio varejista lac participam da plataforma.

Raghu comentou: “Temos um histórico comprovado em desenvolvimento de produtos, crescimento de negócios e atração de talentos. Nossa plataforma SaaS baseada em IA com suas ofertas integradas gera eficiências operacionais substanciais para todo o ecossistema da cadeia de suprimentos. Os fundos adicionais validam o fato de sermos criadores de categorias neste espaço e a convicção de aumentar os recursos de nossa plataforma”.

Ele acrescentou: “A PwC tem sido uma verdadeira parceira no progresso, orientando e apoiando-nos na mais recente arrecadação de fundos. Ela foi brilhante ao estabelecer nossa sede em Singapura e construir nossas estruturas internas de governança. À medida que entramos na fase de hipercrescimento e aumentamos nossa presença internacional, esperamos fortalecer ainda mais essa associação”.

Sobre sua parceria com a Shardul Amarchand Mangaldas & Co., Raghu disse: “Seu conhecimento e assessoria jurídica ajudaram a estabelecer uma estrutura legal sólida e nos aconselharam sobre a arrecadação de fundos e questões corporativas da actyv.ai. Continuaremos nos beneficiando de sua orientação jurídica”.

“O HSBC ampliou seu apoio no estabelecimento contínuo da infraestrutura bancária em todas as regiões. Esperamos uma associação duradoura com eles”, concluiu Raghu.

Sobre a actyv.ai

A actyv.ai é uma plataforma SaaS empresarial alimentada por IA com seguro e Buy Now Pay Later (BNPL – “Compre agora, pague depois”) B2B integrado, transformando a cadeia de suprimentos B2B global ao tornar as transações comerciais mais rápidas e fáceis. Por meio de suas parcerias com instituições financeiras, a actyv.ai possibilita o crescimento de empresas, fornecedores, distribuidores e comércios varejistas. A actyv Go, actyv Score, actyv PayLater, actyv Insure e actyv Invest são as várias categorias de produtos na plataforma. Para mais informações, acesse: https://www.actyv.ai/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230110005656/pt/

Contato:

Mudita Tirkar +919833119713, [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE