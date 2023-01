Desafio Viver do Jornalismo está com inscrições abertas

* Por: DINO - 13 de janeiro de 2023.

Já estão abertas as inscrições para o Desafio Viver do Jornalismo, um evento online que vai abordar as oportunidades que estão disponíveis para os profissionais que estão fora do mercado, ou buscando um novo formato de trabalho.

Durante três dias, a jornalista Patricia Alves irá mostrar qual é a área onde é possível realizar todas as funções do jornalismo, pauta, texto, reportagem, produção de TV, integrados à carreira do Assessor de Imprensa.

O movimento Viver do Jornalismo nasceu em setembro de 2020 e começou através do YouTube, onde a jornalista dá dicas sobre a profissão na qual atua há 25 anos. “Ninguém sai da faculdade sonhando em fazer assessoria de imprensa, mas, o único motivo é a forma como essa profissão é apresentada, alimentando a crença de que AI não é jornalismo”, diz Patricia Alves.

O Desafio Viver do Jornalismo tem início no dia 30, com aula ao vivo, e as inscrições são gratuitas.

Confiram a programação:

Aula 01 – 30/01 às 20h – Destravando as crenças sobre a área mais promissora do jornalismo

Extra – 31/01 às 20h – Falando sobre editorias e tira-dúvidas

Aula 02 – 01/02 às 20h – Destravando seu mindset financeiro sobre jornalismo – Ao vivo

Extra – 02/02 às 20h – Como escolher os melhores clientes e tira dúvidas

Aula 03 – 03/02 às 20h – Reconectando com o mercado em 30 dias

Extra – 04/02 às 20h – Mudando hábitos para acelerar aos resultados

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 01 de fevereiro através do site https://viverdojornalismo.com.br/inscrever-org

O Canal @viverdojornalismo pode ser encontrado em todas as plataformas de redes sociais.