Livro aborda relação entre gestão de tempo e produtividade

* Por: DINO - 13 de janeiro de 2023.

Uma pesquisa revelou que mais da metade (66%) dos profissionais dos EUA utilizam o aparelho celular várias vezes ao longo do expediente. Apesar disso, somente 10% dos entrevistados admitiram que o uso smartphone está diminuindo a produtividade no trabalho, ainda que 3 a cada 4 empregadores garantam que mais de duas por dia vêm sendo “perdidas” por conta da distração de seus contratados.

Nos Estados Unidos, 83% dos trabalhadores têm smartphones. Desses, 82% utilizam no trabalho, como mostra uma pesquisa do site CareerBuilder, divulgado pela InfoMoney. No Brasil, há mais celulares inteligentes em uso (242 milhões) do que habitantes (214 milhões), segundo os dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

É diante da reflexão sobre a falta de produtividade que afeta as carreiras de pessoas de todo o mundo que o autor Claudio Zanutim publicou o livro “1440 minutos: Uma conversa bem-humorada sobre produtividade e o tempo diário em nossa vida”, pela editora DVS, em 2020. Na obra, o autor discorre sobre as diferenças entre os tempos “chronos” e “kairós” e aborda uma série de pontos de reflexão para a melhora da produtividade.

Além de escritor, Zanutim é comunicador, palestrante, trainer internacional, professor e fundador da IC-Educ Educação Corporativa. Ele conta que o lançamento do livro foi desafiador, pois ocorreu em um momento crucial da pandemia de Covid-19.

“O lançamento ocorreu em uma janela que se abriu no mês de outubro, em um espaço reservado, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias”, afirma. “Na ocasião, contamos com o Spalla – profissional que dialoga com o maestro, fazendo a ponte entre ele e a orquestra – da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), além da minha palestra sobre os tempos Cronos, Kayros e Aion”, complementa.

De acordo com o comunicador, a ideia de escrever o livro surgiu em meio a diversas viagens a trabalho pelo mundo. “Certa vez, me veio a vontade de escrever uma série de artigos a respeito do tempo e da boa utilização dele para uma vida plena. Comecei a construir os textos nos momentos vagos, entre hotéis e aeroportos, e logo depois veio a ideia de transformá-los em um livro”.

Após a aprovação de seu editor, Zanutim convidou Daniela Serban para trabalhar com ele no projeto, que foi desenvolvido a distância, ao longo da crise sanitária. De início, o livro foi escrito em “texto corrido”, mas depois foi transformado em formato de diálogo.

Quais são e como vencer os “vilões” da produtividade?

Nas palavras de Zanutim, a produtividade não deve ser uma meta, e sim um estilo de vida. “A falta de disciplina tanto na vida pessoal quanto profissional acaba gerando um grande desperdício de tempo, e a incapacidade das pessoas de gerir o seu tempo está ligada a ‘matadores da produtividade’”, afirma. “Assim, pensar mais sobre os 1.400 minutos disponíveis todos os dias ajuda a construir e atingir objetivos e metas”, complementa.

Segundo o trainer internacional, um bom ponto de partida para quem deseja ter mais produtividade é refletir sobre quais tarefas e atividades se tem o hábito de procrastinar. Ele também destaca que, entre as principais dificuldades dos profissionais quando o assunto é produtividade, está a que aponta que é preciso vencer a “má gestão do tempo” e a “falta de disciplina para realizar as atividades cotidianas”.

Neste sentido, uma dica importante é promover para si os “três Ds”: “Determinação”, para determinar o que, como e quando será feito, “Dedicação”, para dedicar tempo suficiente para cumprir o que foi determinado, e “Disciplina” para seguir à risca o que propôs e as regras e normas que cumprirá para se dedicar à ação para cumprir as tarefas.

“Para turbinar a produtividade, envolva-se em práticas e disciplinas aproveitando o tempo disponível para o seu desenvolvimento pessoal e autoconhecimento”, diz. “Afinal, se você não se respeitar e se predispor a fazer mudanças em seus comportamentos, dificilmente alcançará resultados superiores no que tange a sua produtividade”, conclui.

Por fim, o professor e fundador da IC-Educ Educação Corporativa ressalta que é preciso fugir da procrastinação, que pode “matar” a produtividade, e aprender a dizer “não” ao excesso de tarefas e pessoas que cruzam o caminho. “Organize e subdivida as suas tarefas mais difíceis, gerindo a concentração para superar a desmotivação e alavancar a sua produtividade, e crie uma rotina para facilitar a sua gestão do tempo”, recomenda Zanutim.