Problemas financeiros do colaborador impactam a produtividade no trabalho

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 13 de janeiro de 2023.

De acordo com um levantamento sobre o bem-estar do colaborador realizado pela empresa de consultoria corporativa PwC, 47% dos entrevistados tiveram questões de saúde mental em razão de problemas financeiros.

A pesquisa mostrou que 43% desses colaboradores com problemas financeiros perderam três horas do seu horário de trabalho diariamente, pensando em maneiras de resolver sua vida financeira.

A educação financeira ainda não faz parte da rotina do brasileiro, e questões como essas podem trazer diversos problemas na vida pessoal e no ambiente de trabalho.

A Lexly, empresa que usa tecnologia para o Direito fez uma pesquisa com colaboradores de diversas empresas e constatou que dilemas financeiros ficaram em terceiro lugar no ranking de incidência de problemas jurídicos que afetam a saúde mental, com 29,3% dos entrevistados apontando esse tipo de dificuldade.

No Brasil o número de famílias endividadas chegou a 78,9% no final de 2022, um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).

Engana-se os que acreditam que a vida financeira do colaborador não afeta a produtividade no ambiente de trabalho, sendo que 42% dos trabalhadores brasileiros que possuem problemas em sua vida financeira apresentam maior dificuldade em realizar as suas atividades, de acordo com o estudo feito pela CNDL e SPC Brasil.

Estudos mostram que a produtividade de um funcionário está diretamente ligada com a saúde mental, segundo a Universidade de Warwick no Reino Unido, colaboradores mais felizes têm uma produtividade 12% maior do que os outros.

A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN) fez uma pesquisa com 2000 colaboradores de todo o país, onde 16% afirma que somente o seu salário não é suficiente para pagar todas as contas.

Muitas vezes uma questão financeira acaba se tornando um problema jurídico e Michel Teixeira, advogado na Lexly afirma que “é possível utilizar o Direito para resolver pendências financeiras”.

O profissional explica que, “a melhor forma de resolver uma problema jurídico-financeiro é negociando com o credor e verificando condições válidas na lei para que o débito possa ser resolvido”.

Ele reitera que, “é importante verificar quais são as taxas de juros e qual a mais adequada para a situação, os índices de reajuste e se possível, fazer um documento que reconheça a dívida, mas estabeleça as formas de pagamento e prazos.

Segundo o economista João Gondim Neto da Real Cultura Financeira, “é muito comum o profissional endividado sair da empresa para levantar verba rescisória”, ou seja, empresas que têm colaboradores com problemas financeiros propendem a ter maior rotatividade.

Pensando nisso, a Lexly irá realizar mais uma edição do Lexly Talks com o tema: Vida Financeira do Colaborador – Principais Impactos e Implicações Jurídicas. O evento virtual vai contar com a presença da especialista em finanças Ana Maria Bacca e da advogada Nathalia Oliveira.

Serão abordados temas como absenteísmo, presenteísmo e como a saúde financeira do colaborador afeta na saúde mental e na produtividade da empresa.

O evento é gratuito e acontecerá no dia 24 de janeiro de 2023 às 10h15. As inscrições estão abertas através do link.