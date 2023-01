Usar capacete ao andar de bicicleta aumenta a segurança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de janeiro de 2023.

Andar de bicicleta é uma atividade bastante prazerosa e saudável, que muitas pessoas desfrutam. No entanto, como toda atividade física, corre-se o risco de acidentes, especialmente se não forem observados os critérios de segurança necessários. O uso de capacete, por exemplo, é extremamente importante para evitar lesões graves na cabeça em caso de queda. Outras precauções importantes incluem o uso de sinalizadores e luzes durante a noite ou em dias nublados, assim como manter a bicicleta sempre em boas condições mecânicas.

1. Por que usar um capacete para bicicleta?

Usar um capacete é uma das maneiras de garantir a segurança. Se uma colisão acontecer, os capacetes podem evitar lesões sérias ou mesmo fatais. O uso de capacete também cumpre a legislação em alguns estados. Capacetes são feitos para espalhar o choque de uma colisão e reduzir o risco de fraturas cranianas e outras lesões graves.

2. Como escolher um capacete?

Há muitos tipos de capacetes para bicicleta no mercado. Por isso, escolher o certo é importante. Primeiro, verificar se o capacete está de acordo com as exigências do estado. Depois, garantir que o capacete se encaixe no tamanho da cabeça. Os capacetes geralmente vêm em tamanhos pequenos, médios, grandes e extragrandes.

3. Como usar apropriadamente um capacete?

É importante usar o capacete corretamente para que ele ofereça proteção adequada. O capacete deve ser usado na parte superior da cabeça, na parte de trás, e deve ser ajustado para que não se mova. Uso de fita para ajustar mecanismos, como fivelas de liberação rápida.

4. Manter o capacete limpo e em bom estado

É importante manter o capacete limpo e em bom estado para que ele continue oferecendo a máxima proteção. Lavar com água fria e sabão delicado regularmente e secar com uma toalha macia.

Usar um capacete ao andar de bicicleta é uma parte essencial da segurança. Usar capacete pode salvar vidas.