World View, líder de exploração estratosférica, terá cotação em bolsa mediante contrato SPAC com Leo Holdings Corp. II

* Por: DINO - 13 de janeiro de 2023.

World View, líder mundial em exploração e voos estratosféricos, e a Leo Holdings Corp. II (“Leo”) (NYSE: LHC), uma empresa de aquisição com finalidade especial e cotada em bolsa, anunciaram hoje que assinaram um contrato definitivo de combinação de negócios que irá resultar na World View, se tornando uma empresa de capital aberto. A transação avalia a empresa combinada em um valor corporativo estimado de US$ 350 milhões. Após o encerramento da transação, a empresa combinada continuará operando como World View.

A World View planeja usar o capital para expandir seus negócios internacionais de sensoriamento remoto em novos mercados e setores que se beneficiem das vantagens exclusivas oferecidas pelo sensoriamento remoto via estratosfera, não disponíveis com imagens de satélite tradicionais ou monitoramento de aeronaves com asas fixas. A World View também continuará desenvolvendo suas capacidades de próxima geração, incluindo seu turismo espacial e empreendimentos de pesquisa e educação.

Visão Geral da Transação

Como resultado da transação com a Leo, a World View pode receber até US$ 121 milhões em receitas brutas, assumindo que nenhum acionista opte por resgatar suas ações em conexão com a combinação de negócios proposta e após dar efeito a um financiamento de transação proposto contemplado a ser levantado por ambas as partes com alvo de receita de US$ 75 milhões.

Os conselhos administrativos da World View e da Leo aprovaram a transação por unanimidade. A transação irá requerer a aprovação dos acionistas da World View e da Leo, estando sujeita a outras condições de fechamento usuais. A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2023.

Informações adicionais sobre a transação proposta, incluindo uma cópia do contrato de fusão, serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser apresentado pela Leo Holdings Corp. IIàSecurities and Exchange Commission (“SEC”) e estará disponível em www.sec.gov.

Destaques de Investimento da World View

Empresa estabelecida com pós-receita e sólidas parcerias estratégicas comerciais, de pesquisa e segurança nacional e memorandos de entendimento (MOUs) em vigor

Visibilidade de receita a curto prazo em diversos setores verticais

A tecnologia demonstrada agrega valor a mercados acessíveis grandes e em crescimento

Tecnologias e processos protegidos por patentes, que proporcionam barreiras atraentesàentrada

Espírito corporativo que prioriza a Terra, incluindo a priorização de voos estratosféricos para entender e proteger melhor o frágil ecossistema do nosso planeta

Equipe experiente e de classe mundial de visionários com profunda experiência de execução e especializada em serviços de voos estratosféricos e sensoriamento remoto

“O anúncio de hoje representa um marco importante no modelo de negócios da World View”, disse Ryan M. Hartman, presidente e diretor executivo da World View. “Existimos para inspirar, criar e explorar novas perspectivas para um futuro radicalmente melhorado. Esta fusão com a Leo nos permite ampliar nossa experiência comprovada e sólida base de parcerias estratégicas para atenderàcrescente demanda do mercado por dados e análises da estratosfera.”

É esperado que o mercado internacional de sensoriamento remoto cresça a US$ 23 bilhões até o fim de 2027 em 9,8% CAGR (Hexa Research, 2019). A World View acredita que este crescimento virá de vários setores, incluindo defesa e segurança nacional, energia e eletricidade, agricultura, monitoramento do clima e outros setores comerciais.

“A World View já é líder na crescente economia estratosférica, com notáveis sucessos de missão mediante diversas parcerias estratégicas importantes e tecnologias essenciais protegidas por patentes”, disse Lyndon Lea, presidente e diretor executivo da Leo. “Combinando o modelo de negócios comprovado da World View e a visão direcionadaàmissão para o futuro com o conhecimento institucional da equipe da Leo, estamos empolgados e confiantes na capacidade da World View de escalar seu alcance mundial em suas ofertas comerciais e governamentais.”

Preenchendo uma Lacuna Crítica no Sensoriamento Remoto

A abordagem exclusiva da World View para sensoriamento remoto através de balões estratosféricos oferece vantagens significativas não disponíveis mediante fontes de imagens tradicionais de satélites e aeronaves de asas fixas. A World View oferece a seus clientes uma resolução de imagem superior ao voar cinco vezes mais perto da Terra do que satélites tradicionais. Além disto, por meio de sua tecnologia proprietária de controle de altitude, a World View oferece até 45 dias de voo contínuo, ao mesmo tempo em que fornece manutenção persistente de estação de pequeno raio sobre uma área de interesse específica durante diversas semanas.

Os sistemas configuráveis de sensoriamento remoto estratosférico da World View permitem que governos, organizações e entidades comerciais compilem dados e análises para satisfazer diversos critérios de missão. A versatilidade das cargas úteis permite que os sistemas coletem dados de vários sensores ao mesmo tempo, incluindo eletro-ótico, infravermelho de ondas curtas e médias, radar, hiperespectral, térmico e muito mais.

Os dados coletados de um voo de sensoriamento remoto estratosférico informam ações em uma ampla gama de casos de uso em rápida expansão, incluindo:

Comando, Controle, Comunicações, Computadores, Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (C4ISR)

Monitoramento de ativos

Rastreamento da cadeia de fornecimento

Inspeção de tubulações e linhas de serviços públicos

Detecção de metano

Exploração de energia não invasiva

Rastreamento de incêndios florestais e tempestades

Pesquisa sobre mudanças climáticas

Monitoramento agrícola

Monitoramento marítimo

Comunicações

Principais Parcerias Estratégicas e Memorandos de Entendimento

Com mais de 120 voos estratosféricos e 10.275.000 pés verticais voados, a World View prestou serviços de sensoriamento remoto às principais organizações governamentais e comerciais, incluindo NASA, NOAA, Departamento de Defesa dos EUA, Força Aérea dos EUA, Sierra Nevada Corporation, Raytheon Technologies, Southwest Research Institute e muitos outros.

A World View também mantém diversas parcerias estratégicas ativas importantes e memorandos de entendimento em vigor, incluindo Sierra Nevada Corporation, ScepterAir/ExxonMobil e Infleqtion. A World View espera que estas parcerias impulsionem avanços contínuos em serviços de sensoriamento remoto disponíveis na estratosfera em diversos setores importantes, preenchendo uma lacuna crítica na continuidade existente de análises e imagens espaciais.

Capacidades Futuras

Impulsionada por um espírito de exploração e inovação, a World View continuou a identificar novas formas de explorar e compreender melhor o planeta a partir da estratosfera. Isto inclui um melhor entendimento da estratosfera em si. A estratosfera é uma camada pouco estudada da atmosfera, levando a oportunidades significativas para criar missões de pesquisa e educação especializadas a cientistas, educadores e estudantes. A World View está atualmente desenvolvendo um programa de missão de pesquisa e educação mais robusto para facilitar estas missões científicas. Um exemplo é a parceria da World View com a NASA para levar experimentos de estudantesàestratosfera.

Além do negócio de sensoriamento remoto em rápido crescimento da World View, em outubro de 2021, a World View anunciou sua futura expansão para o turismo espacial e negócios de exploração. Esta unidade de negócios de próxima geração tem por base a tecnologia patenteada da World View, conhecimento e experiência em voar e navegar na estratosfera. Em menos de um ano após anunciar esta capacidade futura, mais de 1.200 participantes já reservaram seus assentos de US$ 50.000, representando o maior número de assentos vendidos na categoria de turismo espacial até o momento.

Para saber mais sobre a experiência pioneira da World View na economia estratosférica, acesse worldview.space.

Consultorias

A Kirkland & Ellis LLP atuou como consultoria jurídica de Leo. Guggenheim Securities atuou como consultoria financeira exclusiva da World View, e Cooley LLP atuou como consultoria jurídica da World View. Como parte da transação, a Leo se associouàNew Vista Capital para adicionar especialistas do setoràequipe estabelecida da Leo, que continuará assessorando a empresa combinada após o encerramento da transação.

Sobre a World View

A World View é uma empresa líder mundial em exploração estratosférica, fundada em 2012 e com sede em Tucson, Arizona. A World View tem um histórico comprovado de dezenas de voos estratosféricos bem-sucedidos e está liderando uma nova era de exploração estratosférica para levar a compreensão e a apreciação da Terra pela humanidade a novas alturas inspiradas. Com uma visão mais nítida de um futuro melhor, a World View existe para inspirar, criar e explorar novas perspectivas para um futuro radicalmente melhorado. Mediante seu legado de negócios de sensoriamento remoto e sistema de imagens Stratollite®, e promissoras capacidades futuras com missões de pesquisa e engenharia bem como turismo e exploração espacial, a World View vem trabalhando para garantir seu objetivo final: honrar o planeta a fim de que as futuras gerações se sintam abençoadas para chamá-lo de lar. Para mais informação, acesse worldview.space.

Sobre a Leo Holdings Corp. II e a Leo Holdings

A Leo Holdings Corp. II, atualmente cotada na NYSE sob o código LHC, é uma empresa de aquisição de finalidade especial (SPAC) que busca investir em empresas de crescimento impulsionadas pelo empreendedorismo que visam fazer a disrupção em setores ou modelos de negócios existentes, além de empresas posicionadas para prosperar na era da informação digital em evolução, onde a mudança no comportamento do cliente cria oportunidades para retornos extraordinários. A Leo Holdings Corp. II faz parte de uma iniciativa de aquisição de finalidade especial, a Leo Holdings. A Leo Holdings foi formada pelos diretores da Lion Capital, que é liderada pelo fundador e sócio-diretor, Lyndon Lea. A equipe de gestão da Leo Holdings tem uma ampla experiência em possuir e operar negócios em escala mundial, tendo trabalhado em cooperação há mais de 20 anos. Para mais informação, acesse https://leoholdings.com/.

Declaração de Advertência sobre Declarações Prospectivas

Certas declarações incluídas neste ComunicadoàImprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas para finalidades de provisões de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Em geral, declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como “acredita”, “pode”, “irá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera”, “deve”, “iria”, “planeja”, “prevê”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro”, “perspectiva” e expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Todas as declarações, exceto declarações de fatos atuais ou históricos incluídas neste ComunicadoàImprensa, inclusive sobre a proposta de combinação de negócios da World View com a Leo (a “Combinação de Negócios”), a capacidade da Leo de consumar as transações propostas, os benefícios antecipados das transações propostas e o futuro desempenho financeiro da empresa combinada, incluindo projeções financeiras, bem como a estratégia da empresa combinada, operações futuras, posição financeira estimada, crescimento estimado da receita, expectativas de perspectivas, crescimento estimado do mercado, tamanho e oportunidade, cronograma e processo de desenvolvimento estimado, aprovações esperadas de reguladores e cronograma relacionado, planos e objetivos de gestão e capacidades futuras da World View, oportunidades de produtos e mercado, capacidade de obter e manter relacionamentos estratégicos, capacidades de sensoriamento remoto e potencial de crescimento e expectativas quanto ao crescimento dos mercados de sensoriamento remoto e turismo espacial , entre outros, são declarações prospectivas. Estas declarações estão baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste ComunicadoàImprensa, e nas expectativas atuais da World View e da administração da Leo, e não são previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por qualquer investidor como, uma garantia, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e serão diferentes das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da World View e da Leo. Estas declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a: incapacidade das partes de consumar com sucesso ou oportuna a Combinação de Negócios, incluindo o risco de que quaisquer aprovações regulatórias necessárias não sejam obtidas, sejam atrasadas ou sujeitas a condições imprevistas que podem afetar adversamente a empresa combinada ou os benefícios esperados da Combinação de Negócios não sejam obtidos; o risco de que a Combinação de Negócios não seja concluída até o prazo de Combinação de Negócios da Leo; falha em perceber os benefícios antecipados da Combinação de Negócios; riscos referentesàincerteza das informações financeiras projetadas quantoàWorld View; a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outra circunstância que possa ensejar a rescisão do contrato definitivo da Combinação de Negócios; o efeito do anúncio ou pendência da transação em relações comerciais, resultados operacionais e negócios da World View em geral; riscos de que a Combinação de Negócios interrompa os planos e operações atuais da World View; riscos referentes às necessidades de capital da World View e capacidade de obter financiamento adequado; o resultado de qualquer procedimento legal que possa ser instaurado contra a World View ou contra a Leo referenteàCombinação de Negócios ou quaisquer contratos relacionados; a capacidade de manter a cotação de títulos da Leo em uma bolsa de valores nacional; mudanças nas condições comerciais, de mercado, financeiras, políticas e legais a nível nacional e internacional bem como mudanças na estrutura de capital combinada; a capacidade de implementar planos de negócios, previsões e outras expectativas após a conclusão da Combinação de Negócios, além de identificar e aproveitar oportunidades adicionais; riscos referentesàimplantação de negócios da World View e ao cronograma dos marcos comerciais esperados; efeitos da concorrência nos negócios da World View; riscos de operar e gerenciar de modo eficaz o crescimento em condições macroeconômicas incertas e em evolução, como alta inflação e ambientes de recessão; riscos aos negócios da World View se os processos internos e os sistemas de tecnologia da informação não forem mantidos adequadamente; riscos associadosàdependência operacional da World View de contratados independentes e terceiros; riscos associadosàdependência da World View de certos fornecedores, incluindo recentes desacelerações e disrupções na cadeia de fornecimento mundial; riscos e incertezas referentes às operações internacionais da World View, incluindo possíveis restrições a investimentos internacionais que possam prejudicar a posição financeira da World View; capacidade de alcançar melhores margens e rentabilidade; riscos contínuos referentesàpandemia de COVID 19; e riscos associadosàcapacidade da World View de desenvolver seus produtos e obter aprovações regulatórias ou marcos nos prazos esperados ou em todos. A lista anterior de fatores não está completa. Considere com cuidado os fatores anteriores e outros riscos e incertezas descritos na seção “Fatores de Risco” do prospecto final da declaração de registro da Leo no Formulário S-1, conforme alterado (arquivo nº 333-249676), a declaração de registro no Formulário S-4 a ser apresentadaàSEC pela Leo e outros documentos apresentados ou que possam ser apresentados pela Leo de tempos em temposàSEC. Estas apresentações identificam e abordam outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que eventos e resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Se algum destes riscos se materializar ou nossas suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados implícitos nestas declarações prospectivas. Pode haver riscos adicionais que nenhum membro da Leo ou da World View atualmente conheça ou que a Leo ou a World View atualmente acreditem ser imateriais, e que também possam fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Além disto, as declarações prospectivas refletem as expectativas, planos ou previsões de eventos futuros e visões de Leo e da World View na data deste ComunicadoàImprensa. A Leo e a World View antecipam que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que as avaliações da Leo e da World View mudem. Contudo, embora a Leo e a World View possam optar por atualizar estas declarações prospectivas em algum momento no futuro, a Leo e a World View se isentam especificamente de qualquer obrigação de fazer isto. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Leo e da World View em qualquer data posterioràdata deste comunicadoàimprensa. Como consequência, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas. Certas informações de dados de mercado neste ComunicadoàImprensa estão baseadas nas estimativas da administração da World View e da Leo. A World View e a Leo obtiveram os dados do setor, do mercado e da posição competitiva utilizados neste comunicadoàimprensa a partir de estimativas e pesquisas internas, bem como de publicações e pesquisas do setor, pesquisas e estudos conduzidos por terceiros. A World View e a Leo acreditam que suas estimativas sejam precisas na data deste comunicadoàimprensa. Entretanto, esta informação pode se revelar imprecisa devido ao método pelo qual a World View ou a Leo obtiveram alguns dos dados para suas estimativas ou porque esta informação nem sempre pode ser verificada devido aos limites de disponibilidade e confiabilidade de dados primários, eànatureza voluntária do processo de coleta de dados.

Informações Importantes

A Leo pretende apresentaràSEC uma Declaração de Registro no Formulário S-4 (conforme alterado ou complementado, a “Declaração de Registro”), que irá incluir uma declaração de procuração / prospecto preliminar da Leo, que será tanto a declaração de procuração a ser distribuída aos detentores de ações ordinárias da Leo em conexão com a solicitação de procurações para o voto de acionistas da Leo referenteàproposta de Combinação de Negócios e assuntos relacionados, conforme descrito na Declaração de Registro, como o prospecto referenteàoferta e venda de títulos a serem emitidos na Combinação de Negócios. Depois que a Declaração de Registro for declarada efetiva, a Leo irã enviar uma declaração de procuração / prospecto definitivo e outros documentos pertinentes a seus acionistas. Os acionistas da Leo e outras pessoas interessadas são aconselhados a ler, quando disponíveis, a declaração preliminar de procuração / prospecto e suas alterações, bem como a declaração de procuração / prospecto definitivo em conexão com a solicitação de procurações da Leo para sua assembleia de acionistas a ser realizada para aprovar a Combinação de Negócios e assuntos relacionados, pois a declaração de procuração / prospecto irá conter informações importantes sobre a Leo e a World View, além da Combinação de Negócios proposta.

A declaração de procuração / prospecto definitiva será enviada aos acionistas da Leo a partir de uma data de registro a ser estabelecida para votação da Combinação de Negócios proposta e assuntos relacionados. Os acionistas podem obter cópias da declaração de procuração / prospecto, quando disponíveis, sem ônus, no site da SEC em www.sec.gov ou ao enviar uma solicitação a: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, Londres SW1X 7HF, Reino Unido ou pelo e-mail [email protected].

Participantes da Solicitação

Este comunicadoàimprensa não é uma solicitação de procuração de qualquer investidor ou detentor de títulos. Contudo, a Leo, a World View e a Leo Investors II Limited Partnership e seus respectivos diretores, executivos e outros membros de sua administração e funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Leo refenteàCombinação de Negócios proposta e assuntos relacionados. Os investidores e detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre nomes, afiliações e interesses dos diretores e executivos da Leo e da World View na declaração de procuração / prospecto referenteàCombinação de Negócios proposta quando for apresentadaàSEC. Estes documentos podem ser obtidos gratuitamente a partir das fontes indicadas acima.

Ausência de Oferta ou Solicitação

Este comunicadoàimprensa é apenas para finalidades informativas e não se destina, nem deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra ou subscrição de quaisquer títulos ou uma solicitação de qualquer voto de aprovação, nem haverá qualquer venda, emissão ou transferência de títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Nenhuma oferta de títulos deve ser feita, exceto mediante um prospecto que satisfaça os requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado e, caso contrário, segundo a legislação aplicável.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005887/pt/

Contato:

Jack Taylor PR

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE