Coca-Cola FEMSA Brasil anuncia vencedores de edital

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 17 de janeiro de 2023.

A Coca-Cola FEMSA Brasil, engarrafadora de produtos Coca-Cola, revelou que a Avulta Contratação Profissional Inclusiva e a Valora Recicláveis foram as start-ups selecionadas no edital ‘Acelerando Ideias para um Mundo Melhor’. Além do aporte de 150 mil, as empresas participarão de um programa de aceleração e terão a oportunidade de desenvolver protótipos na companhia.

A Valora atua na valorização de resíduos e recuperação de embalagens pós-consumo e apresentou um projeto que contribuirá com o compromisso da Coca-Cola FEMSA Brasil por Um Mundo Sem Resíduos, a partir da coleta em grandes geradores, como os condomínios empresariais e residenciais.

Já a Avulta propõe o uso da tecnologia embasada na neuropsicologia para promover o match inteligente entre candidatos com diversidade funcional (Pessoas com Deficiência – PcD) e empresas. Nas próximas etapas do edital, os vencedores terão o acompanhamento da ImpactPlus, aceleradora e investidora de startups de impacto da Grow+, para desenvolver seus projetos.

“Valorizamos o trabalho com parceiros que possam contribuir para o sucesso das nossas ações e beneficiar o maior número de pessoas. Os selecionados oferecem projetos com grande potencial de gerar impacto socioambiental nas comunidades em que estamos presentes.” afirma Camila Amaral, vice-presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos da Coca-Cola FEMSA Brasil.

O edital “Acelerando Ideias para um Mundo Melhor” de 2022 foi formulado para atender aos temas relacionados à Agenda 2030 e de ESG da companhia e visa promover resultados positivos e escaláveis nas comunidades em que a empresa opera, nos estados de SP, MG, PR, SC, MS e RS.