Como funciona a lavagem de carrinho de bebê?

17 de janeiro de 2023.

A saúde de um bebê é um aspecto que preocupa pais e familiares. O próprio Ministério da Saúde destaca que a criança é um ser humano em pleno desenvolvimento. Por isso, é importante que esta cresça em um ambiente saudável, cercada de afeto e com liberdade para brincar – razão pela qual as roupas, brinquedos, móveis e demais utensílios que cercam as crianças demandam um cuidado especial.

Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços – lavanderia profissional -, afirma que os carrinhos de bebês estão entre os itens que devem passar por uma higienização periódica e correta. Os carrinhos fazem parte do dia a dia das famílias brasileiras há algumas décadas e costumam acompanhar as crianças, pelo menos, até os seus dois anos de idade.

Além de circular por calçadas, praças, unidades de saúde e shoppings, dentre outros locais que podem estar expostos a contaminações, os carrinhos de bebê podem conter restos de alimentos, que, por sua vez, atraem pragas urbanas, por vezes presentes nas casas dos brasileiros, como baratas.

As baratas francesinhas – ou baratas de esgoto -, as mais presentes no Brasil, carregam em seus corpos bactérias, protozoários, fungos e vírus. A OMS (Organização Mundial de Saúde) adverte que esses insetos podem agir como vetores de doenças causadas por bactérias, como a furunculose, lepra, tuberculose, poliomielite e diarréia.

Além disso, por mais que os pais prestem a devida atenção a desinsetização e desratização da residência, um lar pode não estar cem por cento imune à presença de roedores. Ao menos três espécies de ratos potencialmente danosos habitam os centros urbanos do país: ratazanas (Rattus norvegicus), ratos de telhado (Rattus rattus) e camundongos (Mus musculus).

Um carrinho de bebê visitado por ratos aumenta o risco de contaminação por leptospirose – doença causada pela bactéria Leptospira, transmitida pela exposição direta ou indireta à urina de roedores.

Segundo Finavaro, é comum que pais e responsáveis se perguntem quais cuidados específicos devem ser tomados para realizar a lavagem de carrinho de bebê de forma correta, a fim de preservar a saúde da criança e a durabilidade do objeto.

“Na lavagem de carrinho de bebê devem ser utilizados apenas produtos hipoalergênicos, de preferência sem perfume. Após a lavagem, não deve ser deixado resíduo de nenhum shampoo ou bactericida”, adverte. Segundo a Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia), em média, 30% da população brasileira têm algum tipo de alergia. Destes indivíduos, 20% são crianças.

O responsável pela SP Serviços conta que já há uma série de ferramentas e técnicas já disponíveis no mercado brasileiro a fim de garantir que os carrinhos de bebê passem por uma lavagem correta.

“Devem ser utilizadas extratoras para dar o correto enxágue e retirar qualquer resíduo de produtos. Além disso, os shampoos e bactericidas utilizados na lavagem devem ser com PH neutros para que não agridam o tecido delicado do carrinho”, explica Finavaro.

