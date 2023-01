Como óleos e derivados podem ser removidos com segurança

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de janeiro de 2023.

A manutenção de maquinários é essencial para garantir seu bom funcionamento, e isso inclui a limpeza. Afinal, independente de seu porte, as máquinas tendem a acumular resíduos como óleo, graxa e outros derivados, que se não removidos da maneira certa, podem acarretar problemas e interromper a performance dos equipamentos.

Ou seja, mesmo que possuam funções importantes para as peças de uma máquina, como a lubrificação, o óleo e a graxa devem ser retirados de maneira periódica e reaplicados. Com isso, se preservam as funções do maquinário, o que assegura uma vida útil mais longa – e, consequentemente, resulta em economia para as empresas.

De acordo com Daniel Rodriguez, CEO da fabricante de mangueiras e mangotes Maxxflex, “a escolha de produtos de limpeza de qualidade dão a segurança necessária para a manutenção do maquinário, bem como beneficia seu pleno funcionamento.”

Produtos para remoção

No mercado já é possível encontrar produtos destinados à remoção de materiais como óleos e graxas. O chamado “limpa freio” é um exemplo de desengraxante sem acetona de alta eficiência e sem enxágue. Ele permite uma limpeza rápida – em comparação às fórmulas comuns – e faz isso com uso de quantidade mínima do produto, tornando-se uma opção bastante econômica.

Seu modo de uso oferece facilidade, bastante algumas etapas. O primeiro passo é aplicar o “limpa freio” diretamente sobre a peça, com uma distância de aproximadamente 20cm. Depois, espere pela secagem, que ocorre em cerca de segundos. Para superfícies muito sujas, recomenda-se a repetição da aplicação. Por fim, utilizando luvas, faça a esfregação do produto com uma esponja.

Há também os desengraxantes à base de solventes orgânicos, que servem para casos de alto índice de graxa e sujeiras mais resistentes ao processo de limpeza. Estes produtos apresentam alto poder de limpeza, removendo com eficácia o acúmulo de gordura graças à sua ação de quebra da graxa e óleo.

Outro ponto importante é que o desengraxante à base de solventes evapora mais rápido por ter uma volatilidade maior. Na prática, isso o torna mais seguro, uma vez que ao secar rapidamente, permite que as peças sejam inseridas novamente na máquina sem oferecer riscos.