Grupos de Discussão sobre CSC realizam cerca de 30 encontros em 2022 no país

17 de janeiro de 2023.

O IEG coordena seis Grupos de Discussão sobre CSC, Compartilha, Coopera+, GESC, Inova, SOMAR e Transforma. Atualmente, esses Grupos contam com a participação de mais de 130 empresas distribuídas por todo o Brasil que, juntas, somam cerca de 30 mil funcionários atuando nos CSCs.

Ao longo de 2022, foram realizadas diversas reuniões que disseminaram muito aprendizado e conhecimento. Desde janeiro, ocorreram 29 encontros via webconferência, com apresentações de cases e discussões relevantes entre as empresas participantes dos Grupos.

COMPARTILHA

O Grupo Compartilha realizou 5 encontros em 2022. Em sua primeira reunião, foi abordado o tema “Planejamento do CSC em 2022” e as empresas compartilharam um pouco dos projetos e metas previstas para o ano.

Nas duas reuniões seguintes, foram apresentados os temas de “Cultura de Inovação” e “Inteligência Artificial”, contando com a participação da Nestlé como empresa convidada para dividir com o Grupo as boas práticas de Cultura realizadas dentro do CSC e com a Andrade Gutierrez e a Ambev, que possuem cases de IA e também compartilharam um pouco das suas experiências.

As demais reuniões do ano foram sobre os temas: “Admissão Digital + Digitalização do CSC” com case apresentado pelas empresas Rodobens e Lojas Renner, e “Metodologias Ágeis + CSC como parceiro de negócios”, com cases das empresas Bunge e Suzano. Hoje, 19 empresas fazem parte do Grupo Compartilha.

COOPERA+

O Grupo Coopera+ também realizou 5 encontros ao longo do ano de 2022, sendo o primeiro sobre “Planejamento do CSC em 2022”. No segundo encontro, a empresa Randon apresentou um case sobre Digitalização do CSC, abordando alguns projetos que estão em implementação e melhorias visadas.

O terceiro encontro apresentou dois temas altamente relevantes no mercado, “Gestão do Conhecimento” e “Retenção de Funcionários”. A Vexia dividiu informações sobre as suas políticas de gestão do conhecimento e as empresas do Grupo tiveram a oportunidade de debater sobre os principais desafios e dificuldades atuais para a retenção de funcionários.

As duas outras reuniões realizadas pelo COOPERA+ foram sobre “Admissão Digital”, com case apresentado pelo Grupo Soma e empresa Rodobens, e também sobre “Metodologias Ágeis + CSC” como parceiro de negócios”, com case trazido pela Petrobras. Atualmente 19 empresas compõem o Grupo COOPERA+.

GESC

No GESC, foram realizados 4 encontros em 2022. O primeiro contou com a participação de 23 empresas e 40 participantes discutindo sobre os principais desafios enfrentados na digitalização dos Centros através do case da Randon, no qual foram mostradas algumas iniciativas internas sobre o tema abordado.

Já no segundo encontro, 22 empresas presentes debateram sobre a importância da gestão por dados nos CSCs. Com o case da Raízen, foi possível entender o caminho trilhado até alcançarem os resultados internos desejados. As reuniões que aconteceram posteriormente foram sobre Atração e retenção de talentos, com case da empresa Robert Half, e Métricas de produtividade, com case da CPFL. O GESC conta, hoje, com 24 empresas participando do grupo.

INOVA

As reuniões de fevereiro e abril do Inova abordaram os temas “Novo Perfil do Colaborador de CSC” e “Process Mining”. Para o primeiro encontro, a Randon apresentou o case, que contou sobre os principais aprendizados na jornada de transformação cultural no CSC da empresa.

Na segunda reunião, as apresentações foram da Ambev e Bancorbrás, mostrando um case interno e outro externo ao Grupo para destacar estágios diferentes de maturidade do Process Mining e, consequentemente, compartilhando informações relevantes sobre as etapas e desafios de cada uma. Na terceira reunião, em junho, a Energisa mostrou em sua apresentação como foi a trajetória de criação e aprimoramento do CoE do CSC da empresa.

Nas últimas reuniões do ano, os temas debatidos foram: “RPA e Gestão de Gente”, com case da empresa Mosaic, e “Inteligência Artificial e Experiência do Cliente” com case apresentado pela Andrade Gutierrez. Hoje o Inova possui 25 empresas participantes.

SOMAR

O Grupo Somar atualmente conta com a participação de 23 empresas que se reuniram em cinco encontros ao longo do ano de 2022. A primeira reunião também abordou o tema “Planejamento do CSC em 2022”, com todos os CSCs compartilhando oportunidades e desafios.

No segundo encontro, foi discutido sobre “Treinamentos e Capacitações nos CSCs” e a Globo apresentou seu case, destacando sua academia de treinamentos e indicadores utilizados para acompanhamento. Para o terceiro encontro, foi abordado o tema “Digitalização do CSC”, com cases apresentados pela RHI Magnesita e Lojas Renner.

Os demais temas debatidos pelo SOMAR foram: “Cultura de Inovação”, com case da empresa John Deere, “Treinamento do CSC + Gestão do conhecimento” com case apresentado pela Globo e “Gestão do Conhecimento”, com case liderado pelas empresas Equatorial Energia e Sabesp.

TRANSFORMA

Criado em 2022, o Transforma é o mais novo grupo de discussão sobre CSC do IEG. Atualmente o Transforma conta com a participação de 24 empresas. Em janeiro foi realizada a reunião inaugural, com o alinhamento sobre o funcionamento do Grupo e uma rodada de conversas com a RaiaDrogasil, empresa convidada para compartilhar sua experiência sobre CSC.

Na segunda reunião do ano, iniciaram-se os debates sobre temas relevantes para os Líderes de CSC e o tema escolhido foi “Novo modelo de operação do CSC”, com apresentação do Case Nestlé, que mostrou como se deu a evolução de seus serviços. Para a terceira reunião, o tema foi “Retenção de Trabalhadores” e a Oncoclínicas compartilhou os pilares que compõem a estratégia para reter pessoas na empresa.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.