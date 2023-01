Lenovo é reconhecida pela sua liderança mundial em fabricação no Fórum Econômico Mundial 2023

Compartilhe Facebook

17 de janeiro de 2023.

No Fórum Econômico Mundial deste ano em Davos (Suíça), a fábrica Hefei da Lenovo, LCFC, foi reconhecida como um dos 18 novos locais adicionadosàGlobal Lighthouse Network do Fórum, entre 132 grandes fabricantes, cada um escolhido por sua liderança e integração das tecnologias da Quarta Revolução Industrial (4RI).

A Global Lighthouse Network é uma comunidade de locais de produção e cadeias de valor que são líderes mundiais na adoção e integração das tecnologias de ponta da 4RI. A Lighthouse aplica tecnologias da 4RI, como inteligência artificial, impressão 3D e análise de big data para maximizar a eficiência e a competitividade em escala, transformar os modelos de negócios e impulsionar o crescimento econômico, aumentando a força de trabalho, protegendo o meio ambiente e contribuindo para uma jornada de aprendizado para fabricantes de todos os portes em todas as regiões e setores.

Fundada em 2011, a LCFC é uma das fábricas de manufatura inteligente mais avançadas do mundo e a maior para dispositivos de computação inteligentes (PCs, servidores, computação de ponta e Internet das Coisas inteligente). Ela é o carro-chefe da rede de mais de 35 locais de fabricação da Lenovo em nove mercados e envia produtos para 126 mercados do mundo inteiro. Isso é feito gerenciando 300 mil peças individuais de materiais e peças todos os dias, 300 novos produtos discretos todos os anos e mais de 200 mil configurações diferentes de produtos.

A LCFC foi reconhecida por sua integração das tecnologias da 4RI e pela transformação pela qual a fábrica passou nos últimos anos para atender e superar as amplas mudanças da indústria, o aumento da concorrência e a flutuação significativa na demanda durante a pandemia global, bem como uma exigência crescente pela customização de produtos. Essa transformação incluiu o uso de análises avançadas, melhorando a produtividade da mão de obra em 45%, reduzindo possíveis problemas de qualidade do fornecedor e gerenciando 8 mil pedidos por dia – 80% dos quais são pedidos de pequena escala com menos de cinco unidades.

A tecnologia de inteligência digital também desempenhou um papel significativo, com foco na programação/planejamento da produção e na operação dinâmica das 36 linhas de produção inteligentes da fábrica. Isso resultou em ganhos significativos de eficiência para agendamento e gerenciamento de estoque, o que significa que um PC completo sai da linha de produção a cada 0,5 segundo.

O foco da LCFC em P&D e sendo um centro e modelo para tecnologias avançadas de fabricação – com foco particular na sustentabilidade – resultou em 121 patentes autorizadas no campo da fabricação inteligente. Uma das outras inovações notáveis da LCFC é a baixa temperatura desenvolvida para melhorar a fabricação de PCs mediante a economia de energia e aumento da confiabilidade. A Lenovo utiliza as boas práticas da LCFC em toda a sua área de fabricação mundial e as usa para dar suporteàtransformação digital do ecossistema mais amplo da indústria. A Lenovo é altamente considerada a nível internacional por sua cadeia de fabricação e suprimentos, com o 9º lugar na classificação da Gartner entre as 25 principais cadeias de suprimentos do mundo e o 1º lugar entre as cadeias de suprimentos na Ásia-Pacífico.

A Global Lighthouse Network é um projeto do Fórum Econômico Mundial em colaboração com a McKinsey & Co. As fábricas e cadeias de valor que se unemàrede são designadas por um painel independente de especialistas. Para mais informações, acesse aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma potência tecnológica global com receita de US$ 70 bilhões, classificada em 171º lugar na Fortune Global 500, empregando 82 mil pessoas no mundo inteiro e atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Focada em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente para todos e todas, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo, expandindo ainda mais para as principais áreas de crescimento, incluindo servidores, armazenamento, dispositivos móveis, soluções e serviços. Essa transformação, juntamente com a inovação que muda o mundo da Lenovo, está criando uma sociedade digital mais inclusiva, confiável e sustentável. Para saber mais, acesse www.lenovo.com e leia as últimas notícias em nosso Storyhub.

