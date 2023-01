Mavenir apresenta solução de acesso fixo sem fio

Compartilhe Facebook

18 de janeiro de 2023.

A Mavenir, provedora de software de rede que está construindo o futuro das redes com software nativo de nuvem executado em qualquer nuvem, anunciou hoje a disponibilidade da sua solução de acesso fixo sem fio (FWA, Fixed Wireless Solution), combinando o portfólio de unidades de rádio Open Virtualized RAN, Converged Packet Core e OpenBeam™ da empresa. Essa oferta fornece uma solução competitiva com uma implantação de baixo impacto que potencializa a infraestrutura pública e privada na nuvem. A solução de FWA da Mavenir oferece alta taxa de transferência, controle diferenciado de qualidade de serviço, restrição geográfica, zoneamento doméstico, carregamento diferenciado, economia avançada de energia e muitos outros recursos.

O FWA oferece aos consumidores e negócios em áreas urbanas e suburbanas escolhas mais competitivas para escolher o melhor serviço que atenda às suas necessidades a preços acessíveis.

“O acesso fixo sem fio usando formatos de rádio LTE e 5G fornece desempenho muito mais estável do que os links baseados no padrão 802.11, que são mais populares hoje. Nos meus testes, um link LTE baseado em CBRS tem apenas 0,1% de perda de pacotes comparado com 8,5% de um link de FWA baseado no padrão 802.11”, afirmou Joe Madden, analista-chefe da Mobile Experts. “Quatro anos atrás, talvez seria aceitável uma maior perda de pacotes, mas o ambiente atual, trabalhando em casa, requer um link confiável e bastante estável para videoconferência. Por esse motivo, nossa previsão antecipa uma forte tendênciaàtecnologia 3GPP em FWA, e as soluções Open RAN serão populares devido ao baixo custo”.

A solução de FWA da Mavenir é compatível com implantações 4G, 5G NSA (não autônomo) e 5G SA, suportando tecnologia de rádio com MIMO massivo e bandas de frequência de ondas milimétricas 5G para permitir velocidades de downlink em gigabits para vários usuários na mesma área de cobertura. Isso posiciona o FWA 5G como uma alternativa competitiva. A solução de FWA da Mavenir é oferecida em infraestrutura convergida, fornecendo uma solução enxuta com o máximo de taxa de transferência de downlink. Pode ser implantada em qualquer nuvem (pública, híbrida e privada) acelerando o tempo ao mercado e reduzindo despesas de capital e operacionais.

“O 5G e Open RAN transformam o espaço de acesso fixo sem fio, fazendo com que seja mais fácil e mais viável conectar os desconectados e promover a tão necessária concorrência”, afirmou BG Kumar, presidente de plataformas e redes de acesso da Mavenir. “A combinação das premiadas soluções Converged Packet Core e Open Virtualized RAN da Mavenir com o amplo portfólio OpenBeam de rádios possibilita que os operadores móveis se posicionem com uma alternativa acessível e confiável para implantações a cabo e fibra em áreas rurais, suburbanas e até mesmo urbanas”.

Para áreas rurais, o FWA oferece maior velocidade de downlink do que o DSL e menor latência de pacote do que a maioria dos provedores de serviço de internet por satélitei. Isso dá acesso a novos casos de uso que antes não eram possíveis em áreas rurais, como telemedicina, educação online e a flexibilidade de trabalhar em casa.

A solução de FWA da Mavenir já foi implantada por vários clientes, incluindo a 360 Communications, RINA Wireless, Triangle Communications nos Estados Unidos, bem como a Quickline no Reino Unido.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir está construindo o futuro de redes, sendo pioneira em tecnologia avançada, com foco na visão de uma única rede automatizada com base em software executado em qualquer nuvem. Como único provedor de software de rede nativo de nuvem de ponta a ponta do setor, a Mavenir visa transformar o modo como o mundo se conecta, ao acelerar a transformação da rede de software a mais de 250 provedores de serviços de comunicação e empresas em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes em todo o mundo. www.mavenir.com

