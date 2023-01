Brasil será sede de feira e congresso profissional e B2B de cannabis medicinal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de janeiro de 2023.

A Sechat – plataforma de conhecimento e negócios voltada ao uso medicinal e mercadológico da Cannabis – realizará no Expo Center Norte, São Paulo (SP), em 4 e 5 de maio, a segunda edição da Medical Cannabis Fair e do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal .

O evento profissional e B2B reunirá cerca de 8 mil profissionais do setor, mais de 60 estandes e 100 marcas de negócios medicinais e industriais do setor canábico do Brasil e América Latina, para apresentação de novos medicamentos, tecnologia, farmacêutica, equipamentos de laboratório, tecnologias de cultivo, empresas de educação e serviços financeiros, bem como os processos industriais do cânhamo nas áreas têxtil e de cosmetologia.

Durante os dois dias de evento, países como África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Espanha, Estados Unidos, Geórgia, Guatemala, Holanda, Honduras, Israel, Malta, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República, Dominicana, Suíça, Uruguai e Venezuela apresentarão soluções para o uso medicinal da cannabis para diferentes necessidades patológicas, além de serviços para profissionais de saúde e novos negócios industriais.

Para Carlos Eduardo Biaggio, que participou do evento em 2022 por meio da instituição de ensino Unyleya, a feira é o caminho para a captação de leads. “Estar na Medical Cannabis Fair é captar mais de 400 leads em dois dias. Ela congrega todo o mercado com o qual precisamos nos relacionar para fortalecer o setor”, declara.

Paralelamente à feira ocorrerá o II Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal com uma grade abrangendo mais de 70 palestrantes e 1.500 congressistas, além da participação das autoridades do Brasil e do exterior para debater sobre novas inovação e pesquisas relacionadas ao uso medicinal da planta, assim como o desenvolvimento do mercado, abordando temas relacionados à saúde, legislação e negócios.

O congresso estará dividido em dois blocos – o primeiro focado em temas relacionados à Saúde e o segundo bloco focado em Negócios e Legislação – trará oportunidades para médicos, veterinários, dentistas, profissionais da saúde, empresários, executivos da indústria farmacêutica, legisladores, advogados, investidores, pesquisadores, empresários do agronegócio, empreendedores e profissionais do setor, discutirem a evolução do mercado da cannabis no Brasil e no mundo. Além de trazer possibilidades para investimentos, trabalho e empreendedorismo, auxiliando o desenvolvimento econômico e social que a planta traça para a América Latina.

Temas como cannabis e o cânhamo no agronegócio, soluções ESG, pitch de startups, mercado financeiro, os avanços legislativos, alternativas de acesso aos produtos derivados da planta, uso de canabinoides na saúde, na odontologia e veterinária, bem como o manejo da medicina canábica no mundo esportivo, casos clínicos, patologias onde a medicina é aplicada, farmacologia, psicodélicos na psiquiatria, entre outros assuntos farão parte da grade do Congresso.

“A primeira edição dos eventos, realizada em maio de 2022, foi um marco para o mercado profissional da cannabis medicinal no Brasil e na América Latina”, afirma Daniel Jordão, sócio da Medical Cannabis Fair e do Portal Sechat, primeiro portal de notícias relacionado ao mercado canábico medicinal no Brasil, lançado em março de 2019. O sucesso da primeira edição a consolidou como o mais importante evento profissional e B2B do setor na região. Na ocasião, 31 expositores e mais de 50 marcas apresentaram seus produtos à base de cannabis, bem como serviços educacionais, financeiros e auxiliares para o segmento. O congresso, dividido em dois blocos, Saúde voltado para médicos e profissionais da saúde, e Negócios e Legislação voltados para investidores, legisladores e interessados no assunto, contou com a participação de 77 palestrantes renomados no Brasil e exterior que expuseram seus conhecimentos para 380 conferencistas.

Em 2023, a Medical Cannabis Fair e o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal acontecerão em um momento importante para o debate no Brasil. Um novo governo, a Anvisa aprovando mais medicamentos, a justiça dando pareceres favoráveis para que pacientes tenham acesso ao CBD via SUS ou convênio médico, salvo condutos para o auto plantio, uma movimentação financeira no país relacionada a cannabis, que somam mais de R$ 130 milhões por ano de acordo com a consultoria Kaya Mind – sem uma legislação clara e definida e o debate mundial em torno da planta que tem potenciais imensos em todas as áreas da saúde e dos negócios, colocam expectativas de resultados positivos no debate que a feira e o congresso trarão para a capital paulista e para o futuro do mercado brasileiro.

Uso terapêutico

A cannabis possui vários princípios ativos com ação terapêutica. Os mais conhecidos são os fitocanabinoides, encontrados nas flores e de onde são extraídos o tetra-hidrocanabinol (THC) e o canabidiol (CBD); os terpenos, considerados metabólicos secundários e utilizados na indústria cosmética; e a canaflavina, com princípios anti-inflamatórios e usada em pacientes oncológicos (https://www.al.es.gov.br/Noticia/2022/08/43443/cannabis-medicinal-e-alvo-de-batalhas-judiciais.html)

Além de vários tipos de câncer, os medicamentos à base da cannabis são indicados para tratar fibromialgia, insônia, reumatismo, epilepsia, autismo, glaucoma, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, estresse pós-traumático, dores musculares e nas articulações, tensão, ansiedade e depressão.

Um Estudo realizado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, do Senado Federal, aponta que 78% dos entrevistados são favoráveis ao uso medicinal da planta. A pesquisa mostrou ainda que 75% deles concordam com a fabricação de remédios à base de Cannabis pela indústria farmacêutica brasileira e 79% querem a distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Serviço

Evento: Medical Cannabis Fair 2023 e Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2023

Data: 4 e 5 de maio de 2023 – das 9h às 19h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo – SP – Brasil

Inscrições para a Feira: www.medicalcannabisfair.com.br

Inscrições para o Congresso: www.congressocannabis.com.br