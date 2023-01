Intuit Mailchimp lança o Gerenciador de Campanhas e webhooks

Compartilhe Facebook

Hoje, a Intuit Mailchimp (Nasdaq: INTU), líder mundial em marketing por e-mail e automação*, está lançando o Gerenciador de Campanhas, uma nova forma de os profissionais de marketing planejarem, executarem e monitorarem suas campanhas de marketing em diversos canais, como e-mails, mensagens de texto, anúncios em redes sociais e mala direta. Além disso, é possível ver o desempenho da campanha em uma única exibição de calendário. O Gerenciador de Campanhas estará disponível para clientes do Mailchimp com os planos Standard e Premium mundialmente em 25 de janeiro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005339/pt/

O Gerenciador de Campanhas é uma ferramenta de planejamento pioneira que fornece aos profissionais de marketing uma visão holística de suas campanhas no Mailchimp. (Foto: Business Wire)

Com o Gerenciador de Campanhas (patente pendente), um cliente do Mailchimp pode juntar todas as suas atividades de marketing que ocorrem em um determinado período no mesmo espaço, de uma forma que ajude os profissionais de marketing a monitorarem o que está acontecendo, planejarem com antecedência e fazerem ajustes durante o processo. Os profissionais de marketing que criam experiências omnicanais estão propensos a usarem, em média, sete ferramentas martech que gerenciam táticas de marketing, como SMS, anúncios em redes sociais, programas de fidelidade, interações de atendimento ao cliente e muitas outras. Com o Gerenciador de Campanhas, os usuários podem ver todas as atividades de campanhas rapidamente, como eventos especiais, promoções por tempo limitado, atividades nos feriados, campanhas sazonais e muitas outras. Além disso, a ferramenta fornece recomendações sobre os melhores dias para planejar pontos de contato de marketing com base em comparativos do setor. Essas recomendações são geradas a partir de milhões de pontos de dados analisados pelo Mailchimp.

“As experiências omnicanais são essenciais ao marketing para consumidores modernos, e nossos clientes profissionais de marketing compartilharam o desafio recorrente de criar e gerenciar essas experiências em todos os canais e ferramentas”, disse Jon Fasoli, Diretor de produtos e design da Intuit Mailchimp. “Desenvolvemos o Gerenciador de Campanhas a fim de fornecer uma única ferramenta para planejar, automatizar e analisar as campanhas em todos os canais e ferramentas de marketing.”

SMS e muito mais com webhooks

Agora, os profissionais de marketing e donos de pequenas empresas podem acionar ações em aplicativos de terceiros usando webhooks — um retorno de chamada HTTP personalizado que é acionado por um evento — no Gerenciador de Campanhas para proporcionar um planejamento de campanhas multicanais ainda mais robusto. A configuração dos webhooks no Gerenciador de Campanhas pode ajudar os profissionais de marketing a trabalharem de maneira mais eficaz, pois eles podem atualizar uma planilha, enviar uma atualização de status para clientes ou adicionar clientes a anúncios pagos em redes sociais. Os profissionais de marketing podem conectar seu provedor de SMS terceirizado e depois usar webhooks para enviar campanhas, como, por exemplo, o compartilhamento de um código de cupom de feriado por meio de uma mensagem de texto.

Veja alguns dos principais recursos do Gerenciador de Campanhas:

Configuração da campanha — Defina sua meta para que você possa monitorar o desempenho em comparaçãoàmeta global

— Defina sua meta para que você possa monitorar o desempenho em comparaçãoàmeta global Calendário da campanha — Acesse uma única fonte de verdade para conferir todas as atividades específicas relacionadasàsua campanha, incluindo pontos de contato de marketing, tarefas a serem concluídas e datas de marcos importantes

— Acesse uma única fonte de verdade para conferir todas as atividades específicas relacionadasàsua campanha, incluindo pontos de contato de marketing, tarefas a serem concluídas e datas de marcos importantes Marketing multicanal — Crie pontos de contato de marketing individuais relacionadosàcampanha, começando pela ferramenta de e-mail do Mailchimp. E expanda suas campanhas para diversos canais com os webhooks, o que permite agendar atividades em aplicativos de terceiros de mensagem de texto/SMS, anúncios, redes sociais, mala direta e muitos outros. Tudo isso é configurado e gerenciado usando o mesmo calendário da campanha.

— Crie pontos de contato de marketing individuais relacionadosàcampanha, começando pela ferramenta de e-mail do Mailchimp. E expanda suas campanhas para diversos canais com os webhooks, o que permite agendar atividades em aplicativos de terceiros de mensagem de texto/SMS, anúncios, redes sociais, mala direta e muitos outros. Tudo isso é configurado e gerenciado usando o mesmo calendário da campanha. Recomendações — À medida que você agendar novos pontos de contato de marketing, o Mailchimp vai sugerir as melhores datas durante o período da campanha para enviar e-mails individuais com base em uma modelagem de inteligência artificial do seu setor e nos resultados de milhões de outros e-mails enviados no Mailchimp.

— À medida que você agendar novos pontos de contato de marketing, o Mailchimp vai sugerir as melhores datas durante o período da campanha para enviar e-mails individuais com base em uma modelagem de inteligência artificial do seu setor e nos resultados de milhões de outros e-mails enviados no Mailchimp. Análises — Veja análises holísticas da sua campanha, levando em conta as respectivas metas. Entenda o desempenho de sua campanha de forma agregada e veja o impacto que pontos de contato individuais têm nas suas metas para compreender o marketing com melhor desempenho. Personalize sua exibição para priorizar as métricas que têm a maior importância para seu negócio.

A cliente do Mailchimp Tigrilla Gardenia é uma coach de liderança e mentora que se inspira na natureza com uma carreira diversificada. Ela trabalhou em gestão de programas na área de tecnologia, em apresentações de circo, em marketing e agora trabalha em mentoria inspirada em plantas para empreendedores ligadosànatureza. Ela usou o Gerenciador de Campanhas pela primeira vez durante a fase beta privada para planejar e gerenciar campanhas antes de uma cúpula e relançamento de produto.

“De forma geral, achei o Gerenciador de Campanhas muito útil para manter o foco das campanhas. Gosto de poder ver tudo junto. Adoro o fato de o Gerenciador de Campanhas fornecer a melhor data para enviar e-mail dentro de um período”, disse Tigrilla Gardenia. “No nosso modelo de trabalho atual, minha equipe pensa em temas gerais de marketing com base na direção que vamos tomar no futuro próximo. Depois, nós nos reunimos e trocamos ideias, como: ‘Certo, estas são as principais áreas que queremos tratar nos próximos 2 meses’. Em seguida, a equipe pode definir a direção que quer tomar em relação às redes sociais, e eu escrevo os boletins informativos enviados por e-mail. Portanto, se eu pudesse pegar os pontos finais gerais das mensagens e colocá-los em uma programação em vez de tê-los separadamente, seria ótimo. Porque, dessa forma, eu poderia simplesmente entrar no Mailchimp e dizer: ‘Certo, vou escrever uma mensagem sobre isto, e estes são os momentos em que desejo me conectar com meu público’, e então eu posso fazer tudo isso em um só lugar. Com certeza eu continuaria usando isso para deixar de esboçar meus textos de marketing e e-mails em locais separados.”

Para saber mais sobre o Gerenciador de Campanhas, acesse mailchimp.com/help/about-campaign-manager. Os Especialistas em Novas Contas e a rede de experts do Mailchimp estarão disponíveis para ajudar com a configuração técnica das integrações com webhooks. Para saber mais sobre webhooks, acesse Documentação dos webhooks | Mailchimp Developer.

Para solicitar imagens e kits de mídia, entre em contato pelo e-mail [email protected]. Siga-nos nas redes sociais: TikTok, Twitter, LinkedIn e Instagram.

*Com base nos dados de marcas concorrentes disponíveis publicamente sobre números de clientes globais em 2021/2022.

O objetivo desta informação é traçar a direção geral de nossos produtos, mas ela não representa nenhuma obrigação, e não se deve contar com ela na tomada de decisão de compra. Termos, condições e taxas adicionais podem ser aplicáveis para determinados recursos e funcionalidades. Podem ser aplicáveis critérios de qualificação. As ofertas de produtos, os recursos e as funcionalidades estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Sobre o Mailchimp

O Mailchimp é uma plataforma de automação de marketing e e-mails para empresas em expansão. Nós capacitamos milhões de clientes no mundo todo para começar e ampliar seus negócios com tecnologias de marketing de nível internacional, atendimento ao cliente premiado e um conteúdo inspirador. O Mailchimp coloca recomendações baseadas em dados no centro do seu marketing para que você possa encontrar clientes e se engajar com eles por e-mail, em redes sociais, páginas de destino e publicidade de forma automática e com o poder da inteligência artificial. Em 2021, o Mailchimp foi adquirido pela Intuit.

Sobre a Intuit

A Intuit é uma plataforma de tecnologia global que ajuda nossos clientes e comunidades a superar seus desafios financeiros mais importantes. Atendendo a aproximadamente 100 milhões de clientes em todo o mundo com TurboTax, QuickBooks, Mint e Credit Karma, acreditamos que todos deveriam ter a oportunidade de prosperar. Nunca paramos de trabalhar para encontrar maneiras novas e inovadoras de tornar isso possível. Visite-nos para obter as informações mais recentes sobre a Intuit, nossos produtos e serviços, e encontre-nos nas redes sociais.

