L&T Technology Services é selecionada como parceira estratégica de engenharia da Airbus para recursos avançados e serviços de fabricação digital

* Por: DINO - 19 de janeiro de 2023.

A L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), uma empresa líder mundial em serviços de engenharia pura, anunciou hoje que foi selecionada como parceira estratégica de engenharia da Airbus para fornecer recursos avançados e serviços de fabricação digital sob um contrato plurianual.

O acordo especifica que a LTTS apoiará a Airbus em setores-chave e áreas de tecnologia para seus programas comerciais e de inovação em andamento.

O desenvolvimento é um grande avanço na parceria de longa data entre LTTS e Airbus. A LTTS é uma fornecedora estratégica de engenharia para a Airbus e para sua subsidiária na Índia, prestando serviços de engenharia em setores como engenharia, aviônica e digital. A empresa também faz parte do “Skywise Partner Program” e, no início de 2022, foi reconhecida como Fornecedora Estratégica Global de Engenharia no programa EMES3 (Fornecedores Estratégicos de Engenharia, Engenharia de Manufatura e Serviços) da Airbus.

Como parte da nova adjudicação do contrato, os engenheiros da LTTS darão suporte ao cluster de Programação de Controle Numérico (NCP) da Airbus, que inclui produção de compósitos, rebarbação e corte, usinagem padrão, usinagem avançada, perfuração e rebitagem, controle e metrologia, usinagem rápida e assistência técnica.

A LTTS também realizará o design e suporte de estresse dos recursos avançados, que inclui análise térmica, avaliação de vulnerabilidade, análise avançada de falhas, simulação de fabricação e serviços de modelagem.

O suporte de engenharia será executado a partir das localizações offshore da LTTS em Bangalore (Índia), recentemente inaugurada perto do centro da costa em Toulouse (França), juntamente com o suporte local nas localizações da Airbus no Reino Unido, Alemanha, França e Espanha.

Sobre a ocasião, Amit Chadha, CEO e diretor administrativo da L&T Technology Services, comentou o seguinte: “A escolha da LTTS pela Airbus é uma reafirmação de nossa profunda liderança de domínio e experiência do setor como protagonistas da redefinição do cenário internacional de ER&D [Engenharia e P&D]. À medida que avançamos em nosso objetivo de estar entre as maiores e melhores empresas mundiais de ER&D, o reconhecimento e apoio de uma liderança do setor como a Airbus são empolgantes e servem de inspiração para dar o próximo passo”.

As ofertas da LTTS para o setor aeroespacial abrangem um amplo espectro de serviços, incluindo o design de sistemas e estrutura aeronáutica, engenharia de fabricação, aviônica e desenvolvimento de software, design de motores aeronáuticos, soluções de manutenção de tráfego aéreo e ofertas de linhas aéreas e de MRO (Manutenção, Reparação e Operações) que aproveitam seu robusto e extenso portfólio de soluções de engenharia digital para atender a todas as fases do ciclo de vida da aeronave.

Sobre a L&T Technology Services Ltd

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária listada da Larsen & Toubro Limited focada em serviços de Engenharia e P&D (ER&D). Ela oferece serviços de consultoria, design, desenvolvimento e teste em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e processos. Sua base de clientes inclui 69 empresas da Fortune 500 e 57 das principais empresas de ER&D do mundo, em produtos industriais, dispositivos médicos, transporte, telecomunicações e alta tecnologia e indústrias de processo. Com sede na Índia, a LTTS possui de 21,6 mil funcionários distribuídos em 22 centros de design globais, 28 escritórios de vendas globais e 91 laboratórios de inovação [dados de 31 de dezembro de 2022]. Para mais informações, acesse www.LTTS.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-mail: [email protected]; Tel.: +91-80-67675707

