O MINISTRO DA ECONOMIA E PLANEJAMENTO UNE FORÇAS COM UPLINK PARA TRATAR A INSEGURANÇA ALIMENTAR EM CLIMAS ÁRIDOS

19 de janeiro de 2023.

O Ministro de Economia e Planejamento Saudita (MEP) em colaboração com UpLink lançou hoje um desafio de inovação desenhado para lançar soluções transformadoras para melhorar a segurança alimentar em países afetas pela baixa pluviosidade, seca e desertificação.

O Ministro da Economia e Planejamento e UpLink lançam desafio de inovação para melhorar a segurança alimentar.

MEP e UpLink, plataforma de inovação aberta do WEF, anunciaram na reunião anual do Fórum 2023 Davos, como parte dos esforços Sauditas para desenvolver soluções inovativas frente aos desafios mundiais mais críticos através da colaboração e cooperação.

O Desafio do Ecossistema Alimentar e Climas Áridos é uma chamada global para os empreendedores de alimento, novas empresas, empreendimentos sociais, e empresas de porte pequeno médio a submeterem soluções que incorporem baixas ou altas tecnologias. A coorte ganhadora será qualificada a acessar CHF 100,000 a escalar e implementar seus empreendimentos em regiões de climas áridos, enquanto melhora sua visibilidade e acesso a oportunidades de networking. É o primeiro de dois desafios focalizados em sistemas alimentares, o segundo a ser lançado posteriormente em 2023, na agricultura climaticamente inteligente.

Anunciando o desafio numa coletiva de imprensa, sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planejamento na Arabia Saudita disse: “Nosso mundo encara uma vasta escala de desafios socioeconômicos, e a segurança alimentar está ao topo da lista.

“O Reino da Arabia Saudita está plenamente comprometido a ser o principal acelerador da inovação, dedicando recursos para potencializar e apoiar empreendedores que estão determinados a abordar o desafio de segurança alimentar, nesse caso em regiões de climas áridos.”

Hoje acerca de 828 milhões de pessoas passam fome, enquanto 2,3 bilhões sofrem de insegurança alimentar. Ademais, 3,1 bilhões de pessoas globalmente não podem levar uma dieta saudável, e estima-se que 700 milhões serão desterrados pela seca até 2030.

O desafio visa reforçar a segurança alimentar e aprimorar o fornecimento de alimento sadio e nutritivo em regiões áridas apoiando soluções com forte impacto socioeconômico, ecológico e educacional para fortalecer as cadeias locais de valor alimentar.

Com o apoio de iniciativas lideradas pelo governo como O Desafio do Ecossistema Alimentar e Climas Áridos, nos aproximamos de atingir a Meta de Desenvolvimento Sustentável (SDG)2, Fome Zero até 2030.

Para conduzir uma abordagem pangovernamental que realize 17SDGs, o MEP estabeleceu e lidera o Comitê de Direção de Desenvolvimento Sustentável, que coordena esforços governamentais por toda a Agenda SDG 2030.

Desde o estabelecimento do Comitê de Direção de Desenvolvimento Sustentável, uma estrutura governante foi operacionalizada presidida por sua Excelência Faisal Alibrahim e inlcui 20 participantes senior de várias entidades governamentais para supervisionar a Agenda SDG da Arabia Saudita.

A Arabia Saudita está participando na reunião Anual 2023 (AM23) do Fórum Econômico Mundial em Davos entre 16 e 20 janeiro para superar divisões globais e facilitar estabilidade a curto prazo enquanto implusiona reforma multilateral e transformação a longo prazo.

