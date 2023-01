O que são “sobrancelhas laranjas” e por que elas surgem?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de janeiro de 2023.

O mercado global de estética pode chegar a US$ 124,7 bilhões até 2028, segundo projeção da consultoria Grand View Research. O Brasil, que já é o terceiro maior mercado de estética no mundo, de acordo com a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), é propício para empresas com foco em beleza. Ao mesmo tempo, a rápida expansão de alguns serviços impulsionam a procura pela reversão de alguns procedimentos: é o caso da micropigmentação das sobrancelhas.

Micropigmentação é um procedimento estético que aplica tinta na pele com o intuito de delinear e corrigir falhas nas sobrancelhas. O pigmento é composto pela combinação de diversas cores, variando de acordo com o tom de pele. Ou seja, o objetivo prometido é chegar à cor mais próxima da pessoa a receber a técnica.

Apesar do uso de agulha para depositar a tinta, a micropigmentação atinge somente camadas mais superficiais da pele, sendo esperado que alterações na cor surjam ao passar dos anos. Quando o pigmento começa a desbotar pode ocorrer as chamadas “sobrancelhas laranjas”.

Laranja, rosa e amarelo são algumas das cores que, quando usadas, são difíceis de remover, de acordo com Giancarlo Pincelli, biomédico esteta e CEO da Hell Tattoo. “O pigmento mais escuro começa a degradar mais rapidamente porque absorve mais radiação da luz”, explica Pincelli. Segundo ele, a degradação é resultante de microprocessos inflamatórios. Por fim, o que persiste no rosto é o pigmento mais quente. Quando isso acontece é possível reverter o procedimento com a despigmentação.

Remover a pigmentação de sobrancelha é um processo que pode ser feito com uso de lasers de alta tecnologia.

O laser é capaz de fragmentar o pigmento em micropartículas que serão, ao longo de algumas semanas, eliminadas pelo próprio corpo. O número de sessões para a despigmentação total das sobrancelhas laranjas varia de acordo com cada caso. Tamanho, profundidade e cores da região a ser trabalhada são alguns dos fatores.

“Muitas vezes, é necessário associar lasers para corrigir cicatrizes provocadas pela ação que a agulha exerce na pele para que o pigmento seja fixado”, afirma o especialista em procedimentos estéticos. Outro caso em que o trabalho pode ser mais aprofundado, segundo ele, é quando há muitos retoques de tinta.

O processo de despigmentação de sobrancelhas também é uma alternativa para quem realizou a micropigmentação e desaprovou o resultado. Assimetria e tons muito escuros são algumas das reclamações possíveis. Ademais, a moda das sobrancelhas é volátil. As finas sobrancelhas dos anos 2000 voltaram a ser adotadas por algumas celebridades em 2022 -, mais uma tendência para este traço do rosto.