Rabino-chefe de Israel afirma que o bife cultivado pela Aleph Farms é preparado de acordo com os preceitos judaicos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 19 de janeiro de 2023.

A Aleph Farms, a primeira empresa de produção de carne cultivada a desenvolver bifes diretamente de células animais não geneticamente modificadas, anunciou hoje que o Rabino-chefe de Israel, David Baruch Lau, decidiu que o seu bife cultivado obedece os preceitos judaicos, o que significa que são permitidas para consumo por judeus que seguem a lei religiosa. Esta decisão, vinda do líder do Rabinado — um conselho rabínico para certificações religiosas no judaísmo — abre as portas para a Aleph Farms receber um certificado de conformidade com as leis judaicas (certificação kosher), antes de seu lançamento no mercado ainda este ano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005576/pt/

Cultivated thin cut steak by Aleph Farms (Photo: Business Wire)

“Esta decisão é significativa não só para a Aleph Farms como uma empresa, mas também para toda a indústria de carne cultivada. Ela estabelece uma base para um discurso público inclusivo sobre a interseção entre a tradição e a inovação em nossa sociedade. Na Aleph, inovamos para oferecer nutrição de qualidade para todos, a qualquer hora e em qualquer lugar, a serviço das pessoas e do planeta, e isso inclui pessoas com diferentes tradições culinárias”, disse Didier Toubia, cofundador e diretor executivo (CEO) da Aleph Farms. “Estamos realmente entusiasmados com o fato de mais grupos de clientes poderem desfrutar de nossos produtos, independentemente de sua religião, o que nos ajuda a promover nossa visão inclusiva de segurança alimentar e explorar diferentes culturas alimentares no mundo inteiro.”

Esta decisão indica uma abertura entre as autoridades religiosas para a certificação de produtosàbase de carne cultivada como sendo apropriados para consumo e prepara o caminho, enquanto a Aleph Farms trabalha para obter a certificação kosher para a sua instalação de produção em Rehovot e seus produtos individuais. A Aleph Farms também está em contato com autoridades religiosas muçulmanas, hindus, além de outras autoridades, para certificar seus produtos como uma opção alimentar viável para grupos que possuem diferentes práticas religiosas.

Estima-se que o tamanho do mercado global de carne com certificação kosher alcance aproximadamente US$ 100,85 bilhões até 2030. A preferência crescente por carne com certificação kosher em países importantes, como Estados Unidos, França e Israel, que têm as maiores populações judaicas e representam mais de 86% da população judaica global, está impulsionando o mercado. Em 2021, aproximadamente 73,9% da população de Israel era judia, tornando-a o principal mercado para a carne com certificação kosher. Esta decisão indica que, após o lançamento no mercado em Israel, esperado para um futuro próximo, as autoridades locais provavelmente confirmarão que os bifes cultivados da Aleph Farms obedecem os preceitos judaicos (kosher), o que permitirá aos judeus que observam o kashrut (leis dietéticas do judaísmo) incorporar essas carnes em suas dietas.

A Aleph Farms está trabalhando em estreita colaboração com agências reguladoras do mundo inteiro, enquanto se prepara para o lançamento comercial de seu primeiro produto, um bife de corte fino cultivado. A empresa também planeja produzir diferentes cortes de carne, assim como colágeno cultivado por meio de recursos proprietários adicionais. Em todos os casos, os produtos da Aleph Farms são produzidos a partir de células iniciais que vêm de um óvulo fertilizado, proveniente de uma vaca Black Angus premium chamada Lucy – ela mora em uma fazenda de criação na Califórnia. A partir de uma coleta única do óvulo fertilizado de Lucy, a Aleph Farms pode cultivar milhares de toneladas de carne sem engenharia ou imortalização de células, evitando o abate e atuando como parte de uma solução inclusiva para sistemas alimentares sustentáveis e seguros.

Sobre a Aleph Farms

A Aleph Farms cultiva bifes bovinos a partir de células isoladas não modificadas geneticamente e não imortalizadas, de vacas vivas, sem abate do animal e com impacto significativamente reduzido no meio ambiente. A empresa foi cofundada em 2017 por Didier Toubia, The Kitchen Hub fundada pelo Strauss Group e Professor Shulamit Levenberg do Technion – Instituto de Tecnologia de Israel. A visão da empresa é garantir nutrição incondicional para qualquer pessoa, a qualquer momento e em qualquer lugar. Para mais informações, siga a Aleph Farms no Instagram, Twitter, Facebook ou LinkedIn, ou visite www.aleph-farms.com. Acesse o kit de impressa da Aleph Farms aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005576/pt/

Contato:

Lizi Sprague

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE