Scale-up: estratégias podem aumentar as chances de sucesso

* Por: DINO - 19 de janeiro de 2023.

Um balanço da Cortex revelou que o Brasil possui mais de 11.562 startups ativas. Destas, 28% são do segmento de TI (Tecnologia da Informação), 22% da área de serviços e 16% do varejo. Como todo empreendimento, a maior parte desses negócios espera crescer e, quem sabe, se tornar um scale-up.

Juliano Dias, fundador e CEO da Meetz – empresa que atua com prospecção especializada para empresas B2B e participante do último evento Scale-Up da Endeavor -, conta que muitos ainda têm dúvidas sobre o que são, de fato, as empresas scale-up e como é possível moldar o “grande e rápido crescimento” delas para a sustentabilidade no mercado a médio e longo prazo.

Dias explica que as chamadas empresas “scale-ups” são aquelas que passaram por todo o processo de serem startups, com suas dores, descobertas, erros, acertos, dúvidas e mudanças de rota.

“A diferença básica, na minha visão, é que agora essas empresas estão mais preparadas para expandir sua presença no mercado e aumentar sua receita de maneira significativa”, define. “Muitas startups possuem receitas milionárias, mas ainda não sabem bem ao certo como ou onde podem chegar, fazendo o que fazem, da forma que fazem”, complementa.

Ainda segundo o especialista, as scale-ups, geralmente, têm um modelo de negócio já validado, um produto ou serviço consolidado e uma equipe experiente e motivada, além de um mercado interessado. Ou seja, elas precisam, necessariamente, resolver um problema interessante. “As scale-ups, na maior parte das vezes, têm uma base de clientes (B2B ou B2C) crescente e um histórico de rápido incremento do seu faturamento”, acrescenta Dias.

Não é por chegarem a este estágio que tudo são flores, ressalta. Pelo contrário, scale-ups enfrentam desafios na jornada de crescimento, diferentes dos que viveram enquanto startups, especialmente quando pensamos na necessidade de crescer (escalar) rapidamente a operação, aumentando a capacidade de entrega ou distribuição, para atender à demanda crescente.

Estratégias podem aumentar as chances de sucesso

Dias reconhece que moldar o grande e rápido crescimento de uma scale-up é um desafio, mas explica que há algumas estratégias que podem ser adotadas para aumentar as chances de sucesso nos tópicos a seguir:

Desenvolver a visão a longo prazo: a liderança precisa saber bem o que quer do futuro da empresa e, além de definir metas a longo prazo para alcançá-la, deve compartilhar muito disso com seus times. “Esse é um bom modelo para manter a empresa focada e alinhada com seus objetivos”. Investir tempo e dinheiro no que realmente importa: “É importante ter atenção máxima ao escolher onde investir o seu tempo e dinheiro, além de avaliar cuidadosamente o retorno sobre o investimento antes de tomar qualquer decisão. Afinal, em um mercado dinâmico, qualquer erro é bem difícil de ser corrigido a tempo de não ter grandes prejuízos”. Construir uma equipe forte e comprometida: “Seu time é crucial para o sucesso a longo prazo. Desenvolva o seu pessoal para garantir que eles estejam sempre crescendo e aprendendo, mas principalmente alinhados com a cultura da sua empresa”, orienta. Antecipar-se às mudanças: “Esta é uma máxima que deve ser seguida por maior que a empresa esteja. Startups e scale-ups precisam ser flexíveis o suficiente para se adaptarem às mudanças, antes mesmo que estas aconteçam ou que o mercado perceba novas oportunidades”. Manter uma cultura forte, com foco no cliente e na inovação: na visão de Dias, scale-ups que buscam inovar constantemente são mais propensas a se adaptar e se manter competitivas no mercado a longo prazo. “É praticamente impossível pensar em uma empresa de alto crescimento sem uma cultura forte e que incentive a criatividade e a inovação”. Mirar a expansão de mercado: “Considere expandir sua base de clientes entrando em novos mercados ou ampliando sua presença em mercados existentes, através de novos canais, produtos ou estratégias de marketing”. Apostar no lançamento de novos produtos ou serviços: para Dias, os negócios devem aumentar sua receita lançando novos produtos ou serviços para atender novas necessidades de seus clientes e usar isso para incrementar suas receitas (cross-sell e up-sell). Fomentar parcerias estratégicas: “Crie formas para se unir a outras empresas, expandir a sua base de clientes e ampliar a sua presença no mercado”. Investir em tecnologia: na análise do empresário, vale desenvolver formas de automatizar as operações, para demandar ainda menos de ações humanas e tornar os processos mais eficientes, o que pode ajudar a reduzir custos e aumentar a produtividade. Colocar as pessoas certas, nas posições corretas: por fim, Dias destaca que os empreendimentos devem pensar sempre em como desenvolver seu time para o que eles podem fazer de melhor. “Forme suas lideranças para que sejam melhores que você”.

Para concluir, o CEO da Meetz destaca que cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, rituais, cerimônias e hábitos que fazem de cada empresa o que ela é. Respeitar a cultura, entender que ela evolui com o aprendizado e garantir que as pessoas que estão na sua empresa – seja ela uma startup, scale-up ou uma empresa tradicional – é o que fará o sucesso chegar, o crescimento acontecer e os clientes estarem satisfeitos.

“Uma cultura baseada na negatividade, vaidade e na falsa certeza de que nada nunca está errado ou pode ser melhorado, é a receita para o fracasso”, afirma Dias.

“Por outro lado”, acrescenta, “é preciso criar um ambiente aberto, criativo, inovador e que apoie as pessoas como elas são. É necessário dar oportunidades de crescimento a quem se destaca, motivar os times a ouvirem seus clientes e, principalmente, a gerarem impacto positivo no seu mercado”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.meetz.com.br/