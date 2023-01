Consultoria brasileira é convidada para evento internacional de intralogística

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de janeiro de 2023.

Dois diretores da Connexxion Consulting – consultoria especializada em Supply Chain Management – Logística -, os engenheiros Edson Carillo e Marcio Matsuda, participarão de um dos mais prestigiados eventos mundiais do setor, que ocorrerá em Chicago, nos Estados Unidos, de 20 a 23 de março. Trata-se do ProMat 2023, que reúne líderes mundiais de soluções para manufatura e cadeia de suprimentos.

“Uma oportunidade para trazer soluções inovadoras ao Brasil, já que participaremos de demonstrações práticas, seminários educacionais e palestras. Além disso, nos conectaremos com colegas e fornecedores líderes para a troca de ideias e avanços sobre as últimas tendências e tecnologias para o sucesso da cadeia de suprimentos”, relata Edson Carillo.

Com o intuito de se manterem na vanguarda do que há de mais atual na logística, especialmente para seus projetos junto a clientes, a ideia do diretores da Connexxion Consulting também, é firmar novas parcerias com profissionais e empresas do exterior a fim de potencializar, ainda mais, suas ações.

Considerada a maior feira e conferência internacional de manuseio de materiais, logística e cadeia de suprimentos, a ProMat reúne fornecedores de soluções, equipamentos, sistemas e serviços a 50 mil profissionais de todo o mundo, buscando soluções de produtividade para suas operações. Mais de mil expositores apresentarão suas soluções nos dois andares do evento.

As exposições da ProMat representarão todos os segmentos da indústria de movimentação e armazenagem de materiais, logística, desde equipamentos manuais tradicionais até sistemas automatizados. O evento também apresentará uma conferência abrangente, incluindo palestras e seminários educacionais conduzidos por especialistas do setor.