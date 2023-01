Gi Group Holding anuncia aquisição da The Bridge Social

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de janeiro de 2023.

A Gi Group Holding anuncia sua 50ª aquisição em seus 25 anos de história, que está sendo celebrado este ano, com a aquisição da The Bridge Social, HR Tech focada na construção e ampliação de capacidades digitais para empresas multinacionais. Com forte presença na América Latina, a empresa conta com escritórios no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), Estados Unidos (Miami), Chile (Santiago), México (Jalisco) e Colômbia (Bogotá).

A aquisição é um marco na trajetória de crescimento da Gi Group Holding, empresa especializada em outsourcing, recrutamento & seleção e gestão de mão de obra. Desde 2020, a empresa concluiu 17 aquisições estratégicas, mais recentemente em dezembro de 2022 com a EUpro Holding AG (Suíça e Liechtenstein), assim como CVO Recruitment e Simplika na região do Báltico. No ano passado, a Gi Group Holding acelerou ainda mais sua expansão na América Latina ao adquirir a Stato, líder em outplacement e transição de carreira no Brasil; a Focun Group, líder em terceirização de processos e recursos humanos da Colômbia; e a Bruno Matarazzo Y Asociados, empresa de outplacement na Argentina.

“Damos as boas-vindas a The Bridge Social para integrar o ecossistema global de RH da Gi Group Holding”, comenta o fundador e CEO da Gi Group Holding, Stefano Colli-Lanzi. “Este é um passo muito especial na história de 25 anos de nossa empresa, que não apenas cresceu organicamente, mas também por meio de aquisições estratégicas que nos ajudaram a fortalecer nossa atuação em muitas regiões. Com esta última aquisição, nossa 50ª, estamos aumentando nossa oferta existente por meio da experiência em tecnologia e presença robusta da The Bridge Social na América Latina”.

“Unir forças com a Gi Group Holding é uma excelente oportunidade para expandirmos nosso alcance em novas regiões, segmentos e categorias da indústria. Além disso, planejamos aprimorar ainda mais nossa plataforma e tecnologia”, acrescenta o fundador e CEO da The Bridge Social, Bernardo Carvalho Wertheim.

A Stark, primeiro Investment Banking (IB) Digital do Brasil, assessorou a The Bridge Social na operação de M&A e o escritório Silva Schütz na área jurídica. A Gi Group Holding teve o suporte da LRI – Lautenschlager Romeiro e Iwamizu Advogados na área jurídica, da Rödl & Partner Consultores na área financeira e da Blackwood Capital na parte estratégica.

SOBRE A GI GROUP HOLDING

Fundada em 1998 em Milão, Itália, a Gi Group Holding é uma das principais prestadoras de serviços voltados à evolução do mercado de trabalho no mundo. Por meio de um ecossistema de soluções para RH e terceirização de serviços gerenciados que conta com sete divisões globais (Gi Group, Gi BPO, Wyser, Grafton, Intoo, Tack TMI e Jobtome) e duas locais (Gi Group Horeca e C2C), o grupo possui uma oferta integrada para empresas de todos os segmentos.

A companhia possui mais de 6.000 funcionários e, graças à sua presença direta e às suas parcerias estratégicas, está em mais de 100 países na Europa, APAC, Américas e África. No Brasil, a Gi Group Holding possui mais de 20 filiais e atua em todo o território nacional.

SOBRE A THE BRIDGE SOCIAL

Uma rede global para profissionais de tecnologia, UX e digital.

A empresa fornece soluções de talentos flexíveis, localizando, selecionando e realocando profissionais de seus países de origem para qualquer lugar do mundo por meio de serviços de contratação direta, Talent-as-a-service, Teams-as-a-service e gestão de pessoal. Tem como objetivo possibilitar a transformação digital através da criação de equipes ágeis e criativas para startups, agências, grandes empresas e consultorias.