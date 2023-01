Kodak Alaris faz balanço positivo de resultados em 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 20 de janeiro de 2023.

Apesar das adversidades externas que impactaram fortemente o setor de digitalização, como a Covid e a interrupção da cadeia de suprimentos, a Kodak Alaris acaba de divulgar que fechará 2022 superando as metas estabelecidas para o ano fiscal. Ou seja, mesmo com um cenário instável, a empresa segue mantendo-se líder no mercado de digitalização.

Importantes investimentos, em especial na participação de eventos com parceiros e distribuidores, e lançamentos constantes de grande relevância para os processos de transformação digital, foram fundamentais para esse resultado. “Estamos finalizando um ano muito bom em resultados para a Kodak Alaris. Conseguimos superar um dos principais desafios, que foi o de atender a demanda pós-Covid, devido à quebra na cadeia produtiva de suprimentos, o que gerou um impacto negativo global junto às empresas de tecnologia”, explica Oscar Rodriguez, diretor comercial da Kodak Alaris para América Latina.

Em relação aos equipamentos que tiveram maior saída no mercado brasileiro em 2022, Rodriguez destaca os scanners de distribuição por sua fácil adaptabilidade às novas práticas de trabalho remoto e híbrido promovidas pela pandemia, como é o caso dos lançamentos S3000 e S3000 MAX. Para 2023, as expectativas são ainda melhores, já que a transformação digital é latente em todos os setores que exigem que as informações digitais sejam integradas em seus processos ou estejam disponíveis para rápida consulta e validação. Isso vale para qualquer fluxo de trabalho que envolva gerenciamento de documentos e a Kodak Alaris pretende seguir como líder na indústria de digitalização com a introdução de produtos novos e inovadores a serem lançados no início de 2023.

“O Brasil é um dos principais mercados da América Latina para a Kodak Alaris. Há muitos anos atuamos como líderes de mercado e estamos comprometidos em continuar crescendo e inovando sempre.”, conclui Oscar Rodriguez.